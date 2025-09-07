Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Science
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:32 PM IST

    ഇ​ന്ന് കാ​ണാം പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം; ഭാ​ഗി​ക ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം രാ​ത്രി 8.27ഓ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    Total lunar eclipse to be seen today; partial lunar eclipse to begin at 8.27 pm
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​കാ​ശ വി​സ്മ​യ​വു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദൃ​ശ്യ​മ​കും. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഗ്ര​ഹ​ണം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ അ​സ്ട്രോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. timeanddate.com അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഒ​മാ​നി​ൽ ഭാ​ഗി​ക ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം രാ​ത്രി 8.27 ഓ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    പൂ​ർ​ണ ഗ്ര​ഹ​ണം രാ​ത്രി 9.30 ഓ​ടെ ന​ട​ക്കും. space.com അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഏ​ഷ്യ​യി​ലും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ആ​കാ​ശ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ചി​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ക​യു​ള്ളു.

    ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം എ​ന്ന​ത് ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നും ച​ന്ദ്ര​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ, ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ന്റെ മേ​ൽ പ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യോ മ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം അ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ സൂ​ര്യ​ൻ, ഭൂ​മി, ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രേ നേ​ർ​രേ​ഖ​യി​ൽ വ​രൂ.

    scienceOman Newslunar eclipseLatest News
    News Summary - Total lunar eclipse to be seen today; partial lunar eclipse to begin at 8.27 pm
