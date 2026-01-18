Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 7:11 AM IST

    വീ​ണ്ടും ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക്...

    വീ​ണ്ടും ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക്...
    റെ​യ്ഡ് വി​സ്മാ​ൻ, വി​ക്ട​ർ ഗ്ലോ​വ​ർ, ക്രി​സ്റ്റീ​ന കോ​ച്ച്, ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സെ​ൻ. 

    1972 ഡി​സം​ബ​ർ 19. ഏ​താ​ണ്ട് 75 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ശേ​ഷം യു​ജി​ൻ കെ​ർ​മാ​ൻ, റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ഇ​വാ​ൻ​സ്, ഹാ​രി​സ​ൺ ഷ്മി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ​സ​ഫി​ക്കി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത് ആ ​ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ ​ദി​വ​സ​ത്തോ​ടെ ഒ​ര​ധ്യാ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം, മ​റ്റൊ​രാ​ളും പി​ന്നെ ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. 53 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ശാ​സ്​​ത്ര​ലോ​കം അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ച ആ ​വാ​തി​ലു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ, നാ​ലു​പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് ​കുതി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പ​ണ്ട് 12 മ​നു​ഷ്യ​രെ ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച അ​പ്പോ​ളോ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​സ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് എ​ന്ന പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണി​യ​റ​യി​ലു​മു​ള്ള​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​മി​സി​ന്റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള​റി​യാം

    മാ​​ന​​വ​​രാ​​ശി​​ക്ക് പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യും സ​​മാ​​ധാ​​ന​​വു​​മാ​​യി നാം ​​വീ​​ണ്ടും ഇ​​വി​​ടേ​​ക്ക് തി​​രി​​കെ​​യെ​​ത്തു​​ക​​ത​​ന്നെ ചെ​​യ്യും’’യു​ജി​ൻ കെ​ർ​മാ​ന്റേ​താ​ണ് വാ​ക്കു​ക​ൾ. 1972 ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങ​വെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന. മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച നാ​​സ​​യു​​ടെ ‘അ​​പ്പോ​​ളോ 17’ ദൗ​​ത്യ​​ത്തി​​ലെ അ​​വ​​സാ​​ന യാ​​ത്രി​​ക​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു കെ​​ർ​​മാ​​നും ഹാ​​രി​​സ​​ൺ ഷ്മി​​റ്റും. ഡി​സം​ബ​ർ 11ന് ​ച​ന്ദ്ര​നി​ലി​റ​ങ്ങി​യ അ​വ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ചാ​​ന്ദ്ര​​വാ​​ഹ​​ന​​ത്തി​​ൽ (ലൂ​​ണാ​​ർ റോ​​വ​​ർ) ഏ​​താ​​ണ്ട് 30 കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ച് 100 കി​​ലോ​​യി​​ല​​ധി​​കം പാ​​റ​​ക്ക​​ല്ലും മ​​ണ്ണും ശേ​​ഖ​​രി​​ച്ചു; അ​​വ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം അ​​വ​​യും ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ​​ത്തി. അ​പ്പോ​ളോ 18, 19 ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നാ​സ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​തൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല. അ​​തോ​​ടെ, ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ പ​​ര്യ​​വേ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു യു​​ഗം അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ചൊ​വ്വ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചും മ​റ്റും ശാ​സ്ത്ര​ലോ​കം പു​തി​യ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തു. അ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു ചോ​ദ്യം അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചു: മ​നു​ഷ്യ​ർ ഇ​നി​യെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​മോ?

    ലോ​കം പു​തു​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ർ ഇ​നി​യും ചാ​ന്ദ്ര യാ​ത്ര​തു​ട​രും. 60ക​ളി​ൽ, യു.​എ​സും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​യ​ജ്ഞ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ ‘ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മ​ത്സ​ര’​ത്തി​ന് അ​ര ഡ​സ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ജ​പ്പാ​നും ചൈ​ന​യും യു.​എ.​ഇ​യു​മെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. വ​ലി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ചാ​ന്ദ്ര​യാ​ൻ, ചൈ​ന​യു​ടെ ഷാ​ങ്ങെ തു​ട​ങ്ങി​യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ യു.​എ​സി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കൊ​പ്പം​ത​ന്നെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ആ ​മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക സ​ന്ധി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ർ​​ട്ടി​മി​സി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് നാ​സ അ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു: ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2 ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് യാ​ത്രി​ക​ർ ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കും.

    ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് ദൗ​ത്യം

    മ​നു​ഷ്യ​നെ ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത് 2017ലാ​ണ്. അ​തി​നു​മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നാ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് മൂ​ർ​ത്ത രൂ​പം കൈ​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ത് ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ സ്പേ​​സ് ഏ​​ജ​​ൻ​​സി, ജ​​പ്പാ​​ൻ എ​​യ്റോ​​സ്പേ​​സ് ഏ​​ജ​​ൻ​​സി, ക​​നേ​​ഡി​​യ​​ൻ സ്പേ​​സ് ഏ​​ജ​​ൻ​​സി എ​​ന്നീ ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​കൂ​ടി സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ​യാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് പു​​രോ​​ഗ​​മി​ച്ച​ത്. അ​പ്പോ​ളോ 17ന്റെ 50ാം ​വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി​രു​ന്ന 2022ൽ ​ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 1 വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. അ​തൊ​രു ആ​ളി​ല്ലാ യാ​​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​​വം​​ബ​​ർ 16ന് ​​ഒ​​റി​​യോ​​ൺ എ​​ന്ന ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ​​പേ​​ട​​ക​​വു​​മാ​​യി കു​​തി​​ച്ച എ​​സ്.​​എ​​ൽ.​​എ​​സ് റോ​​ക്ക​​റ്റ് നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ച​​ന്ദ്ര​​ന്റെ ഭ്ര​​മ​​ണ​​പ​​ഥ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി. ച​​ന്ദ്രോ​​പ​​രി​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഏ​​ക​​ദേ​​ശം ഒ​​മ്പ​​തി​​നാ​​യി​​രം കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ ഉ​​യ​​ര​​ത്തി​​ൽ ച​​ന്ദ്ര​​നെ വ​​ലം​വെ​​ച്ച ഓ​​റി​​യോ​​ണി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​വി​​ധ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും നാ​​സ പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ടു. കെ​​ർ​​മാ​​നും ഹാ​​രി​​സ​​ൺ ഷ്മി​​റ്റും ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മ​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​തേ ദി​​വ​​സം​ത​​ന്നെ​ (ഡി​​സം​​ബ​​ർ 11) ഓ​​റി​​യോ​​ൺ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ, ഓ​റി​യ​ൺ പേ​ട​ക​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി യാ​ത്രി​ക​രെ വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കു​​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി.

    ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യം വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ, ര​​ണ്ടു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ആ​​ർ​​ട്ടി​​മി​​സ്-2 ദൗ​​ത്യ​​വും യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് നാ​​സ​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ ​ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​വും നാ​സ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ​കൂ​ടി കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​വേ​ണം പ​റ​യാ​ൻ. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നാ​സ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് ദൗ​ത്യം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ, ആ​ശ​ങ്ക​യേ​റ്റു​ന്ന പ​ല സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2025ൽ ​എ​ന്താ​യാ​ലും ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2 പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ, നാ​സ​യു​ടെ സ​ർ​പ്രൈ​സ് പ്ര​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ആ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്നു. എ​ല്ലാം അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​നു​ത​ന്നെ പു​റ​പ്പെ​ടും.

    ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കും, ഇ​റ​ങ്ങി​ല്ല

    ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2 ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​​റി​​യോ​​ൺ പേ​​ട​​ക​​ത്തി​​ൽ നാ​​ലു യാ​​ത്രി​​ക​​രാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ങ്കി​ലും (4900 മൈ​ൽ) ഇ​​വ​​ർ​ക്ക് ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ലി​​റ​​ങ്ങാ​നാ​വി​​ല്ല. 1968ൽ ​വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച അ​പ്പോ​ളോ 8ന് ​തു​ല്യ​മാ​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണി​ത്. പ്ര​സ്തു​ത ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​ർ ച​ന്ദ്ര​ന​രി​കെ എ​ത്തി മ​ട​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​യാ​​ത്ര​യാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം നീ​ൽ ആം​സ്ട്രോ​ങ്ങി​നെ​യും എ​ഡ്വി​ൻ ആ​ൽ​ഡ്രി​നെ​യും ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യി, ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2, അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​​ർ​​ട്ടി​​മി​​സ്-3​ലെ യാ​​ത്രി​​ക​​ർ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള ആ​​ർ​​ട്ടി​​മി​​സ്-4, ചാ​​ന്ദ്ര​​ഭ്ര​​മ​​ണ​​പ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ശാ​​ല സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സാ​​മ​​ഗ്രി​​ക​​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടും. ഭൗ​​മേ​​ത​​ര ലോ​​ക​​ത്ത് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ഒ​​രു നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണാ​​ല​​യം സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​തു​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ആ​​ർ​​ട്ടി​​മി​​​സി​​ന്റെ ദൗ​​ത്യ​​മെ​​ന്ന് സാ​​രം. 2030ഓ​​ടെ, ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ യാ​​ത്രി​​ക​​രു​​ടെ സ്ഥി​​രം കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി ചാ​​ന്ദ്ര​​പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തെ മാ​​റ്റി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ലൂ​​ടെ ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന​ത്. അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2.

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ​യു​ണ്ട്, ചൈ​ന

    അ​​ര​​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​നു​ശേ​ഷം മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ ചാ​ന്ദ്ര​​യാ​​ത്ര പു​​ന​​രാ​​രം​​ഭി​​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യൊ​രു മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല അ​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ആ​​ദ്യ ചാ​​ന്ദ്ര​​ദൗ​​ത്യ​​ത്തി​​ന് ശീ​​ത​​യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന്റേ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം​​കൂ​​ടി​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ന്ന് അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യു​​ടെ ‘അ​​പ്പോ​​ളോ’ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല ച​​ന്ദ്ര​​നി​​ലേ​​ക്കു കു​​തി​​ച്ച​​ത്; സോ​​വി​​യ​​റ്റ് യൂ​​നി​​യ​​ന്റെ സോ​​യൂ​​സും ലൂ​​ണ​​യു​​മെ​​ല്ലാം ആ ​​മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​ക്കു​റി അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള​ത് ചൈ​ന​യാ​ണ്. ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ​​ത്ത് മ​​റ്റൊ​​രു സാ​​മ്രാ​​ജ്യം കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലാ​​ണവർ. തി​​യാ​​ങ്ഗോ​​ങ് എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി ബ​​ഹി​​രാ​​കാ​​ശ​​നി​​ല​​യം സ്ഥാ​​പി​​ച്ച ചൈ​​ന 2021ൽ​ത​ന്നെ അ​​വി​​ടേ​​ക്ക് മൂ​​ന്നു യാ​​ത്രി​​ക​​രെ എ​​ത്തി​​ച്ചു. ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ-​​നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം അ​​വ​​ർ ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങി. ചൈ​ന​യു​ടെ ചാ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഷാ​ങ്ങെ. 2021ൽ ഷാ​​​​​ങ്ങെ-5 എ​​​​​ന്ന പേ​​​​​ട​​​​​കം ച​​​​​ന്ദ്ര​​​​​നി​​​​​ൽ​​​​​നി​​​​​ന്ന്​ ക​​​​​ല്ലും മ​​​​​ണ്ണും ഭൂ​​​​​മി​​​​​യി​​​​​ലെ​​​​​ത്തി​​​​​ക്കു​​​​​ക​​​​​യു​​​​​മു​​​​​ണ്ടാ​​​​​യി. കെ​​ർ​​മാ​​നും ഹാ​​രി​​സ​​ൺ ഷ്മി​​റ്റും മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തി​​ൽ​​പി​​ന്നെ ആ​​​​​ദ്യ​​​​​മാ​​​​​യി​​​​​ട്ടാ​​​​​ണ്​ ഒ​​​​​രു രാ​​​​​ജ്യം ച​​​​​ന്ദ്ര​​​​​നി​​​​​ൽ​​​​​നി​​​​​ന്നു​​​​​ള്ള വ​​​​​സ്​​​​​​തു​​​​​ക്ക​​​​​ൾ ഭൂ​​​​​മി​​​​​യി​​​​​ലെ​​​​​ത്തി​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന​​​​​ത്. 2024ൽ ​ഷാ​​ങ്ങെ -6ഉം ​ഇ​താ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 2030ന് ​മു​മ്പാ​യി ചൈ​ന​ക്കാ​രും ച​ന്ദ്ര​നി​ലെ​ത്തും.

    യാ​ത്രി​ക​ർ ഇ​വ​ർ; ആദ്യമായൊരു വനിതയും

    യാ​​ത്ര സം​ഘ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്: റെ​യ്ഡ് വി​സ്മാ​ൻ, വി​ക്ട​ർ ഗ്ലോ​വ​ർ, ക്രി​സ്റ്റീ​ന കോ​ച്ച്, ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സെ​ൻ. ഇ​തി​ൽ ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സ​​ൻ ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാ​വ​രും നാ​സ​യു​ടെ യാ​ത്രി​ക​രാ​ണ്. ജെ​റ​മി കാ​ന​ഡ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും. 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് (ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്) യാ​​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് റെ​യ്ഡ് വി​സ്മാ​ൻ. അ​ന്ന് 165 ദി​വ​സം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​ണ് 50കാ​ര​നാ​യ വി​സ്മാ​ൻ. 2020ൽ ​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്തു​മാ​യാ​ണ് വി​ക്ട​ർ ഗ്ലോ​വ​ർ ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2ന്റെ ​പൈ​ല​റ്റാ​ണ് 49കാ​ര​നാ​യ വി​ക്ട​ർ. സ്വ​കാ​ര്യ പേ​ട​ക​ത്തി​ൽ (സ്പേ​സ് എ​ക്സി​ന്റെ ഡ്രാ​ഗ​ൺ ക്രൂ) ​ആ​ദ്യ​മാ​യി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 2 ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ക്രി​സ്റ്റീ​ന കൗ​ച്ചി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു വ​നി​ത ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്, ഐ.​എ​സ്.​എ​സി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് 46 കാ​രി​യാ​യ ക്രി​സ്റ്റീ​ന; 328 ദി​വ​സം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ര​യും നാ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഐ.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച മ​റ്റൊ​രാ​ളി​ല്ല. ആ​ർ​ട്ടി​മി​സ് 3 ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പേ​രു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റീ​ന​യു​ടേ​ത്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ യാ​ത്രി​ക​നാ​യ ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സ​ന്റെ ക​ന്നി യാ​​ത്ര​യാ​ണി​ത്.

    പത്ത് ദിവസത്തെ ദൗത്യം വഴി ഇങ്ങനെ

    1. ​ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ കെ​ന്ന​ഡി സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റി​റോ​യ​ൺ പേ​ട​കം കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു

    2. 100 മൈ​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ

    3. ഭ്ര​മ​ണ പ​ഥം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    4. വി​ക്ഷേ​പ​ണം ന​ട​ന്ന് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കു​റി​നു​ശേ​ഷം ഒ​റി​യോ​ൺ പേ​ട​കം വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    5. യാ​ത്ര​യു​ടെ ഒ​ന്നാം നാ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    6. ട്രാ​ൻ​സ് ലൂ​ണാ​ർ ഇ​ൻ​ജെ​ക്ഷ​ൻ

    7. ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്നു

    8. ച​ന്ദ്ര​ന​രി​കെ

    9. ട്രാ​ൻ​സ് എ​ർ​ത് റി​ട്ടേ​ൺ

    10. സ​ർ​വി​സ് മൊ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​രു​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന മൊ​ഡ്യൂ​ൾ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    12. സ്പ്ലാ​ഷ് ഡൗ​ൺ

