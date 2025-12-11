Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    11 Dec 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 6:36 AM IST

    ശുഭാൻഷുവിന് ആതിഥ്യമരുളിയവരും ഭൂമിയിലെത്തി

    ശുഭാൻഷുവിന് ആതിഥ്യമരുളിയവരും ഭൂമിയിലെത്തി
    ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച മൂന്ന് യാത്രികരും ഭൂമിയിലെത്തി. 245 ദിവസം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ചശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കസാഖ്സ്താനിലെ സഖാസ്ഖാനിലെ വിജനഭൂമിയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച പേടകം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയത്.

    ജോണി കിം (യു.എസ്), സെർജി റിസികോവ്, അലെക്സി സുബ്രിറ്റ്സ്കി (ഇരുവരും റഷ്യ) എന്നിവരാണ് ഗവേഷണ കാലം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇതിനകം അവർ നാലായിരത്തോളം തവണ ഭൂമിയിലെ വലംവെച്ചു.

    യാത്രികരിൽ റിസികോവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. മൂന്ന് യാത്രകളിലുമായി അദ്ദേഹം 603 ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ചു. ഇവർക്ക് പകരം മൂന്ന് യാത്രികർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിലയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    Girl in a jacket

    TAGS:space travelastronautsShubhanshu Shukla
    X