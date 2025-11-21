Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    21 Nov 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 8:02 AM IST

    അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമല്ല; ധൂമകേതു

    അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമല്ല; ധൂമകേതു
    ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആകാശത്ത് ഒരു അജ്ഞാത വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ പുതിയൊാരു ചർച്ചക്ക് തുടക്കമായി. സൗരയൂഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 3I/ATLAS എന്ന വസ്തു ധൂമകേതുവാണോ അതോ അന്യഗ്രഹ പേടകമാണാ എന്നായിരുന്നു ചർച്ച.

    3I/ATLAS ന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട നാസ പക്ഷെ, അതെന്താണെന്ന് പറയാതിരുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. അതോടെ, അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമാണെന്ന വാദത്തിന് ബലം പകരുകയും ചെയ്തു. എന്നാലിപ്പോൾ, അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെയെല്ലാം നാസ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. സൂരയൂഥത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ധൂമകേതുവാണ് 3I/ATLAS എന്നാണ് നാസയുടെ വാദം.

    500 കോടി മുതൽ 800 കോടി വർഷം മുമ്പ്‍ രൂപപ്പെട്ട ധൂമകേതുവാണിത്. അഥവാ, ഭൂമിയേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഖഗോള വസ്തു. ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോയ സമയത്താണ് നാസയുടെ മാര്‍സ് റെക്കനൈസന്‍സ് ഓര്‍ബിറ്റര്‍ (MRO) 3I/ATLAS ന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

    TAGS:Science NewsorbitcometTech News
    News Summary - the unknown object found at sky is recognized as comet
