അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമല്ല; ധൂമകേതു

അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമല്ല; ധൂമകേതുtext_fields
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നിന് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആകാശത്ത് ഒരു അജ്ഞാത വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ പുതിയൊാരു ചർച്ചക്ക് തുടക്കമായി. സൗരയൂഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 3I/ATLAS എന്ന വസ്തു ധൂമകേതുവാണോ അതോ അന്യഗ്രഹ പേടകമാണാ എന്നായിരുന്നു ചർച്ച.
3I/ATLAS ന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട നാസ പക്ഷെ, അതെന്താണെന്ന് പറയാതിരുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. അതോടെ, അത് അന്യഗ്രഹ വാഹനമാണെന്ന വാദത്തിന് ബലം പകരുകയും ചെയ്തു. എന്നാലിപ്പോൾ, അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെയെല്ലാം നാസ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. സൂരയൂഥത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ധൂമകേതുവാണ് 3I/ATLAS എന്നാണ് നാസയുടെ വാദം.
500 കോടി മുതൽ 800 കോടി വർഷം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ധൂമകേതുവാണിത്. അഥവാ, ഭൂമിയേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഖഗോള വസ്തു. ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോയ സമയത്താണ് നാസയുടെ മാര്സ് റെക്കനൈസന്സ് ഓര്ബിറ്റര് (MRO) 3I/ATLAS ന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയത്.
