    25 Jan 2026 11:45 PM IST
    25 Jan 2026 11:45 PM IST

    ശുഭാൻഷു ശുക്ലക്ക് അശോക ചക്ര; പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് കീ​ർ​ത്തി​ച​ക്ര

    ശുഭാൻഷു ശുക്ലക്ക് അശോക ചക്ര; പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് കീ​ർ​ത്തി​ച​ക്ര
    ശു​ഭാ​ൻ​ഷു ശു​ക്ല​, പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യി ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഗ്രൂ​പ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​ഭാ​ൻ​ഷു ശു​ക്ല​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ധീ​ര​ത അ​വാ​ർ​ഡാ​യ അ​ശോ​ക ച​ക്ര. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​നു​ഷ്യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​മാ​യ ഗ​ഗ​ൻ​യാ​നി​ലെ നാ​ല് യാ​ത്രി​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി ഗ്രൂ​പ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ര​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ കീ​ർ​ത്തി​ച​ക്ര ല​ഭി​ച്ചു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് നെ​ന്മാ​റ പ​ഴ​യ ഗ്രാ​മം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് വ്യോ​മ​സേ​ന​യി​ൽ ടെ​സ്റ്റ് പൈ​ല​റ്റാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ. ന​ടി ലെ​ന​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണ്. മേ​ജ​ർ അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, നാ​യി​ബ് സു​ബേ​ദാ​ർ ദോ​ലേ​ശ്വ​ർ സു​ബ്ബ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കീ​ർ​ത്തി​ച​ക്ര പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച മ​റ്റു​ള​ള​വ​ർ.

    70 സാ​യു​ധ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു ധീ​ര​ത​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണ്. അ​ശോ​ക ച​ക്ര, മൂ​ന്ന് കീ​ർ​ത്തി ച​ക്ര, 13 ശൗ​ര്യ ച​ക്ര, മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ബ​ഹു​മ​തി, 44 സേ​ന മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

