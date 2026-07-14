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    Science
    Posted On
    date_range 14 July 2026 3:52 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 3:55 PM IST

    12,000 വർഷം നീണ്ട കൂട്ടുകെട്ട്; മനുഷ്യനും നായയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ പഠനം

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    dog and human relation
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മനുഷ്യരും നായകളും തമ്മിൽ 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മു​മ്പേ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പുതിയ പഠനം. അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നായകളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതിനേക്കാൾ 2,000 വർഷം മുമ്പേ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദിമകാലത്തെ കാട്ടുനായകൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇണക്കമുള്ള സഹചാരികളായി മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാലത്തെ ധാരണകളെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

    അലാസ്കയിലെ ഫെയർബാങ്ക്സിന് തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വാൻ പോയിന്റിലെ പുരാവസ്തു ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ 12,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള നായയുടെ കാലിലെ അസ്ഥിയും, 2023ൽ ഹോലെംബെക്ക് ഹില്ലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 8,100 വർഷം പഴക്കമുള്ള താടിയെല്ലും ഗവേഷകർക്ക് നായകളുടെ പൂർവ്വിക ചരിത്രം പഠിക്കാൻ സഹായകമായി. 76 പുരാതനവും 35 ആധുനികവുമായ നായകൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ, കുറുക്കൻമാർ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ താരതമ്യ പഠനത്തിൽ, ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ അസ്ഥികളിൽ നടത്തിയ കാർബൺ, നൈട്രജൻ ഐസോടോപ്പ് പരിശോധനയിൽ, ഇവ സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ വൻതോതിൽ ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.

    കാട്ടുനായകൾ സ്വാഭാവികമായി സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളെ വേട്ടയാടാറില്ലെന്നും മനുഷ്യർ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാകാം ഇവ ഭക്ഷണമാക്കിയതെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അലാസ്ക ഫെയർബാങ്ക്സിലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ബെൻ പോട്ടർ പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്ഷണക്രമം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദിമനായകൾ മനുഷ്യവാസസ്ഥലങ്ങൾക്ക് അടുത്തുതന്നെ ജീവിക്കുകയും ഭക്ഷണം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ്. ആദിമ മനുഷ്യർ ബറിങ് ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നായ്ക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നോ അതോ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം കാട്ടുചെന്നായ്ക്കളെ മെരുക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ട്. എന്തായാലും നായ്ക്കളുടെ ഉത്ഭവം ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവിച്ചതല്ലെന്നും അതൊരു സങ്കീർണ്ണവും സാവധാനത്തിലുള്ളതുമായ പ്രക്രിയയായിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

    അലാസ്കയിലെ തനാന വാലിയിലെ തദ്ദേശീയ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പഠനം നടന്നത്. ഇന്നും തങ്ങളുടെ സഹചാരികളായ നായകളുമായി വളരെ ശക്തമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന തദ്ദേശീയർക്ക്, ഈ കണ്ടെത്തൽ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരുടെ കാലം മുതലേ ഈ സൗഹൃദം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും ഹീലി ലേക്ക് ഗോത്രവർഗ അംഗവുമായ എവെലിൻ കോംബ്സ് പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന സഹചാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നാണ്.

    ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നായ്ക്കളുടെ ശാരീരിക ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പഠനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നായ്ക്കൾ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'പപ്പി-ഡോഗ് ഐസ്' എന്ന ഭാവം മനുഷ്യർ വളർത്തിയെടുത്ത സവിശേഷതയാണെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ വൈൽഡ് ഡോഗുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, ഈ പേശിഘടനകൾ മനുഷ്യരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാട്ടുനായകളിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ സാവന്നകളിൽ കൂട്ടമായി വേട്ടയാടുമ്പോൾ പരസ്പരം നിശബ്ദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ പേശികൾ അവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, നായ്ക്കളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സൗഹൃദം പഴയ സിദ്ധാന്തങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ സങ്കീർണ്ണവും ആഴത്തിലുള്ളതുമാണെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

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    TAGS:DogScience Newsresearch reportAncient HumanArcheology research
    News Summary - Scientists find that humans and dogs have such a friendly relationship because early ancestors fed salmon to canines 12,000 years ago
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