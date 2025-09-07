Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​കാ​ശം ഇ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യംവ​ഹി​ക്കും

    ഗ്ര​ഹ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 83 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    total lunar eclipse today
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്ന് (ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച) പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ​യും മ​ധ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും.

    ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 83 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്. സൗ​ദി സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 6:27 മു​ത​ൽ സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഗ്ര​ഹ​ണം ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങും. ഭാ​ഗി​ക ഗ്ര​ഹ​ണം വൈ​കീ​ട്ട് 7:27 ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. പൂ​ർ​ണ​ഗ്ര​ഹ​ണം രാ​ത്രി 8:30 ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 9:53 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. രാ​ത്രി 11:57 ന് ​ഗ്ര​ഹ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നും ച​ന്ദ്ര​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​രു​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സി​റ്റി ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സ്പേ​സ് സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഡോ. ​സ​ക്കി അ​ൽ​മു​സ്ത​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ശം ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്ര​ഹ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​സ​ക്കി അ​ൽ​മു​സ്ത​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​നും ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​വ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​ഒ​രു ഭാ​ഗി​ക സൂ​ര്യ​ഗ്ര​ഹ​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ അ​ത് സൗ​ദി​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഡോ. ​സ​ക്കി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

