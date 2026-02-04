Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightSciencechevron_rightപി.എസ്​.എൽ.വി പരാജയം:...
    Science
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 10:13 PM IST

    പി.എസ്​.എൽ.വി പരാജയം: അട്ടിമറിയില്ല, വീഴ്ചയെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    പി.എസ്​.എൽ.വി പരാജയം: അട്ടിമറിയില്ല, വീഴ്ചയെന്ന്​ റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി വി​ക്ഷേ​പ​ണ ദൗ​ത്യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി സൂ​ച​ന.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യ് സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​ർ (വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ വീ​ഴ്ച​സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പാ​ണ്​ ഡോ​വ​ൽ പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി നി​ർ​മി​ച്ച തു​മ്പ വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ​ത്തി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​വ​ധി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​റി​യു​ന്നു. പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ പ​ഠ​ന സ​മി​തി (എ​ഫ്.​എ.​സി) പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മോ​ട്ടോ​റി​ന്‍റെ ചേം​ബ​റി​ലെ മ​ർ​ദം ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​ണ് വി​ക്ഷേ​പ​ണ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഡോ​വ​ൽ വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​തെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി ര​ഹ​സ്യ​ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​രോ​ധ രം​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കേ​ണ്ട ര​ണ്ട് വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2025 മേ​യ് 18ലെ ​പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി​യു​ടെ 61ാം ദൗ​ത്യ​വും 2026 ജ​നു​വ​രി 12ലെ 62ാം ​ദൗ​ത്യ​വു​മാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തീ​വ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച റോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്​​ജ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദി​ശ മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‌വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ഭൗ​മോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ രം​ഗ​ത്തെ കു​തി​പ്പി​നാ​ണ് ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. 2017ന് ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പി.​എ​സ്.​എ​ൽ.​വി ദൗ​ത്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഡോ. ​എ​സ്. സോ​മ​നാ​ഥ് മാ​റി​യ​ശേ​ഷം ഡോ. ​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തോ​ടെ പ​ല ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​ന​ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യി. ചി​ല​ർ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ വി​ട്ടു​പോ​യി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:isroPSLVThiruvananthapuram
    News Summary - PSLV failure: Report says it was a failure, not a sabotage
    Similar News
    Next Story
    X