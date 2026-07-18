ചരിത്രം കുറിച്ച് വിക്രം-1: സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കരുത്തേകി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്

ചരിത്രം കുറിച്ച് വിക്രം-1: സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കരുത്തേകി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്text_fields
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം. വിക്രം-1 ന്റെ ചരിത്രപരമായ വിക്ഷേപണം പൂർത്തിയായി. പൂർണമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ 'വിക്രം-1'ന്റെ കന്നി ഭ്രമണപഥ വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി, സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ടീമിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം രാജ്യത്തിന് ചരിത്രപരമായൊരു പുതിയ തുടക്കമാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ യുവതലമുറയിലെ സംരംഭകർക്കും നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും വലിയ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോസ്പേസ്എന്ന കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ കഴിവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സംരംഭകത്വ മനോഭാവവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മികച്ചതും വിശ്വസനീയവുമായ വിക്ഷേപണ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിക്രം-1 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വെറും അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 400-ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ വളർന്നത് 2020-ലെ ബഹിരാകാശ നയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ വിക്ഷേപണം വിജയിച്ചാൽ, ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. 'വിക്രം-1' ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് ചരിത്രം കുറിക്കട്ടെ എന്നും, അത് ഒരു തലമുറക്ക് തന്നെ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.
ലഘുഭാരമുള്ള കാർബൺ-കോമ്പോസിറ്റ് ഘടനയിൽ നിർമിച്ച വിക്രം-1 റോക്കറ്റിന് ഏകദേശം 24 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് 350 കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള പേലോഡുകൾ എത്തിക്കാൻ ഈ റോക്കറ്റിന് സാധിക്കും. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സ് വികസിപ്പിച്ച ലാബ്-ഗ്രോൺ ഡയമണ്ടായ 'ഡയമണ്ട് ലോട്ടസ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേലോഡുകൾ ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ നൽകുമെന്നുറപ്പാണ്.
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