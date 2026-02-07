ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒമാന്റെ ശേഷി വികസനത്തിന് പദ്ധതിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിന്റെ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒമാൻ വിഷൻ 2040യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകുന്നതിനുമായി, ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ദേശീയ ശേഷിവികസന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ‘ഒമാൻ ലെൻസ്’. ഒമാനി വിദ്യാർഥികൾ, അക്കാദമിക വിദഗ്ധർ, എൻജിനീയർമാർ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഉപഗ്രഹ വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രായോഗികവും ആധുനികവുമായ പരിശീലനം നൽകും. ഒമാനിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർഥികളെയും ഗവേഷകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ എൻജിനീയറിങ് മാതൃക ഒമാനിൽവെച്ച് നിർമിക്കും. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമിക്കുക. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒമാൻ ലെൻസിന്റെ സാങ്കേതിക പങ്കാളിയായ ചൈനയിലെ സ്റ്റാർ വിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകുകയും ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തിമ മാതൃക നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപഗ്രഹ രൂപകൽപന, അസംബ്ലിങ്, പരിശോധന, റിമോട്ട് സെൻസിങ്, ഭൗമ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധരെ ഒമാനിൽ തന്നെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പദ്ധതി.
ഉപഗ്രഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, വികസനം, പരിശോധന, പ്രവർത്തനം, അന്തിമ വിന്യാസം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം പങ്കാളികൾക്ക് കൈവരിക്കാനാകും. ദേശീയ എൻജിനീയർമാർക്കും ടെക്നീഷ്യൻമാർക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനവും യോഗ്യതാ വികസന അവസരങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് ദേശീയ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ‘ഒമാൻ ലെൻസ്’ വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും സുൽത്താനേറ്റിലെ ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിന്റെ ദീർഘകാല വളർച്ചക്കായി സാങ്കേതിക വിജ്ഞാന അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ആഗോള പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുക, അറിവും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈമാറുക എന്നിവയും ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഒമാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്പേസ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ഒമാൻ ലെൻസ് കഴിഞ്ഞ മാസം മസ്കത്തിൽ നടന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്പേസ് കോൺഫറൻസിനിടെയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഒരു ക്യൂബ്സാറ്റ് ഉപഗ്രഹം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും നിർമിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒമാനിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും എൻജിനീയർമാർക്കും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
