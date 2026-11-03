വരുന്നൂ ആകാശത്ത് കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്ന്...നഗ്ന നേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് കാണാം, ഈ തീയതികൾ മറക്കരുത്

വരുന്നൂ ആകാശത്ത് കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്ന്...നഗ്ന നേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് കാണാം, ഈ തീയതികൾ മറക്കരുത്text_fields
ആകാശ നിരീക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നവംബർ കൗതുകക്കാഴ്ചകളുടെ മാസം. ഉൽക്കാവർഷങ്ങൾ, നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിന്യാസം, ചൊവ്വയും വ്യാഴവും തമ്മിലുള്ള അടുത്തുവരവ്, വർഷത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർമൂൺ തുടങ്ങി നിരവധി ആകാശവിസ്മയങ്ങളാണ് ഈ മാസം കാത്തിരിക്കുന്നത്. തെളിഞ്ഞ ആകാശവും പ്രകാശം കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായാൽ ഇവയിൽ പലതും നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെ കാണാം.
മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും വ്യാഴവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമായ റെഗുലസും കിഴക്കൻ ആകാശത്ത് അടുത്തടുത്തായി കാണപ്പെടും. നവംബർ രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികളാണ് ഈ കാഴ്ചക്ക് അനുകൂലമായ സമയം. ചന്ദ്രനോടൊപ്പം മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ആകാശനിരീക്ഷകർക്ക് കൗതുകകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ഇരുണ്ട ആകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൂരദർശിനിയുടെയോ ബൈനോക്കുലറിന്റെയോ സഹായത്തോടെ ബീഹൈവ് നക്ഷത്രക്കൂട്ടവും നിരീക്ഷിക്കാം.
നവംബർ നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിൽ ദക്ഷിണ ടോറിഡ് ഉൽക്കാവർഷം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തും. വേഗം കുറഞ്ഞതും തിളക്കമേറിയതുമായ ഉൽക്കകളും അപൂർവമായി അഗ്നിഗോളങ്ങളും ഈ ഉൽക്കാവർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മണിക്കൂറിൽ ഏതാനും ഉൽക്കകളേ കാണാനാകൂവെങ്കിലും അവയുടെ തിളക്കം ആകാശക്കാഴ്ചയെ മനോഹരമാക്കും. നവംബർ 11, 12 തീയതികളിൽ ഉത്തര ടോറിഡ് ഉൽക്കാവർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
നവംബർ 17, 18 തീയതികളിലാണ് ലിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 15 വരെ ഉൽക്കകൾ കാണാനാകുമെന്നാണ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിലെ കണക്ക്. വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ ആകാശത്ത് തിളക്കമുള്ള വരകൾ സൃഷ്ടിക്കും. നഗരവെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് അകന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് അരമണിക്കൂറോളം കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചശേഷം നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഉൽക്കകൾ കാണാൻ സഹായിക്കും.
നവംബർ 24നാണ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായ സൂപ്പർ ബീവർ മൂൺ കാണപ്പെടുക. വർഷാവസാനത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സൂപ്പർമൂണുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണിത്. സാധാരണ പൂർണചന്ദ്രനെക്കാൾ വലുപ്പത്തിലും തിളക്കത്തിലും വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടും. ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തോ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തോ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് കൂടുതൽ വലുതായി തോന്നുന്ന 'മൂൺ ഇല്ല്യൂഷൻ' എന്ന പ്രതിഭാസവും കാണാൻ സാധിക്കും.