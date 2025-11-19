Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:00 AM IST

    കടൽ നിരപ്പിന്‍റെ മാറ്റമറിയാൻ പുതിയ ഉപഗ്രഹം

    Sentinel-6B
    ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം ആദ്യം ബാധിച്ചത് കടലിനെയാണ്. കടൽ നിരപ്പ് ഉയർന്നതു മൂലം ഭൂമിയിലെ പല ദ്വീപുകളും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കടൽനിരപ്പിലെ മാറ്റമറിയുക അതിപ്രധാനമാണ്.

    ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്​പേസ് ഏജൻസിയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയൊരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു. സെന്റിനെൽ -6ബി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം വരുംദിവസങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കും.

    സെക്കൻഡിൽ 7.2 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം ഓരോ 112 മിനിറ്റിലും ഭൂമിയെ വലംവെക്കും.

    sciencesatelliteoceanography
    News Summary - New satellite to monitor sea level changes
