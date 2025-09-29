റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം ഒരിക്കലും കുട പിടിക്കരുത്; കാരണം ഇതാണ്

റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം ഒരിക്കലും കുട പിടിക്കരുത്; കാരണം ഇതാണ്text_fields
റെയിൽവേ ലൈനിനടുത്ത് കുട പിടിക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകപോലുമില്ല. റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം കുട പിടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളാണ്. ട്രാക്കുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴോ, മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴോ, സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴോ, ഒരു കുട പ്രത്യേകിച്ച് ലോഹ ചട്ടക്കൂടുള്ള ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതാഘാതത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ പല റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലും, ട്രെയിനുകൾക്ക് പവർ നൽകുന്നതിനായി മുകളിലായി ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുള്ള (25,000 V) ഓവർഹെഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ (Overhead Equipment/OHE) ഉണ്ടാകും. കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, കുടയുടെ ലോഹ ഭാഗം (metal part) അറിയാതെ ഈ ഓവർഹെഡ് വയറുകളുമായി തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അടുത്ത് വരുകയോ ചെയ്താൽ, ശക്തമായ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ച് വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുട ഈ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളിലേക്ക് അടുക്കുന്തോറും അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഉള്ളതിനാൽ വയറിൽ നേരിട്ട് തട്ടാതെ തന്നെ, കറന്റ് കുടയിലേക്കോ കുട പിടിച്ചയാളിലേക്കോ ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോ ജീവഹാനിയോ ഉണ്ടാക്കാം. ട്രെയിൻ അതിവേഗം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ശക്തമായ വായുപ്രവാഹം ഉണ്ടാകും. ഈ ശക്തിയിൽ കുട കൈയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകാനോ, കുടയുടെ വലിയ പ്രതലം കാറ്റിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങളെ ട്രാക്കിലേക്ക് വലിച്ചിടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുട ട്രെയിനിന്റെ വശങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പോകാനും അതുവഴി ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഓവർഹെഡ് ലൈനുകൾക്ക് സമീപം ലോഹ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുകയോ ഉയർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുടകൾ മാത്രമല്ല, ലോഹ ദണ്ഡുകൾ, വടികൾ, ലോഹ ചരടുകളുള്ള ബലൂണുകൾ, മുളങ്കമ്പുകൾ, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചാലക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന നിർദേശമുണ്ട്. ട്രാക്കുകളിൽ നടക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവുമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കുകളിൽ നിന്നും മതിയായ അകലം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
