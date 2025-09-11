Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 8:05 AM IST

    നാസ വിളിക്കുന്നു; ചാന്ദ്ര യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗമാകാം

    നാസ വിളിക്കുന്നു; ചാന്ദ്ര യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗമാകാം
    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​ക​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​നെ ചു​റ്റി വ​ന്നാ​ലോ, താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​സ. പ​ക്ഷേ, ന​മു​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പോ​യി കാ​ണാ​നൊ​ന്നു​മാ​വി​ല്ല. പ​ക​രം ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം പേ​ര് യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. 2026ൽ ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് II ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​റി​യോ​ൺ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​ക​ത്തി​ൽ ച​ന്ദ്ര​നെ ചു​റ്റാ​ൻ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​സ.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ ഓ​റി​യോ​ണി​നു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ന​മ്മു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഓ​റി​യോ​ണി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ന​മ്മ​ളും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഈ ​അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്നു. നാ​സ​യു​ടെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​സ​യു​ടെ റീ​ഡ് വൈ​സ്മാ​ൻ, വി​ക്ട​ർ ഗ്ലോ​വ​ർ, ക്രി​സ്റ്റീ​ന കോ​ച്ച് ക​നേ​ഡി​യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സെ​ൻ എ​ന്നീ നാ​ല് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​രാ​യി​രി​ക്കും പേ​ട​ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​വ​ർ ച​ന്ദ്ര​നെ വ​ലംവെച്ച് ഓ​റി​യോ​ൺ പേ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഭാ​വി ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ദ​ക്ഷി​ണ ധ്രു​വ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രെ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ള്ള ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് III ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​ച​രി​ത്ര യാ​ത്ര​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാം. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും നാ​സ പ​റ​യു​ന്നു. പേ​രു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    TAGS:spacenasaArtemis III
