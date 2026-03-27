Madhyamam
    date_range 27 March 2026 8:06 AM IST
    date_range 27 March 2026 8:06 AM IST

    ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും! ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം

    • മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ചാ​ന്ദ്ര​യാ​ത്രാ ദൗ​ത്യ​മാ​യ ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് II ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സം ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ​ ത​ന്നെ വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​സ​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ്
    ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും! ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം
    അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് വീ​ണ്ടും ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു യാ​ത്ര. ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് II ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യെ​ന്ന് നാ​സ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ചാ​ന്ദ്ര​യാ​ത്രാ ദൗ​ത്യ​മാ​യ ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് II ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സം ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​സ​യു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യി​ലെ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​കൂ​ടി​യാ​വും ഇ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു.​എ​സ് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി ഇ​പ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ഭാ​വി​യു​ടെ ഗ​തി​ത​ന്നെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്കും ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്കും ചൊ​വ്വ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം​കൂ​ടി​യാ​കും ഈ ​ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന് നാ​സ പ​റ​യു​ന്നു.

    2026 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ലോ​ഞ്ച് വി​ൻ​ഡോ തു​റ​ക്കു​ക. വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​യ​തി ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ദൗ​ത്യ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നാ​ല് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​യാ​ത്രി​ക​ർ ച​ന്ദ്ര​നെ ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. 1972ലെ ​അ​പ്പോ​ളോ 17 ദൗ​ത്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ച​ന്ദ്ര​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​ഘ​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്. കെ​ന്ന​ഡി സ്‌​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ ലോ​ഞ്ച് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് 39ബി​യി​ലാ​ണ് വി​ക്ഷേ​പ​ണം. റീ​ഡ് വൈ​സ്മാ​ൻ ആ​ണ് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ. പൈ​ല​റ്റ് വി​ക്ട​ർ ഗ്ലോ​വ​ർ, മി​ഷ​ൻ സ്‍പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ക്രി​സ്റ്റീ​ന കോ​ച്ച്, ജെ​റ​മി ഹാ​ൻ​സെ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. നാ​സ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ റോ​ക്ക​റ്റാ​യ എ​സ്.​എ​ൽ.​എ​സ് റോ​ക്ക​റ്റ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഓ​റി​യോ​ൺ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​ക​ത്തി​ലാ​കും ഈ ​യാ​ത്ര. ദൗ​ത്യം: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​നം, ഡീ​പ് സ്പേ​സ് നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്പോ​ഷ​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ഠ​നം.

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷണ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ർ​ട്ടെ​മി​സ് ക​രാ​ർ’ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് ഈ ​ഈ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ധാ​വി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ന​യ​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​വും ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ദൗ​ത്യ സം​ഘം ഇ​തി​ന​കം ​േഫ്ലാ​റി​ഡ​യി​ലെ കെ​ന്ന​ഡി സ്‌​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പേ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൂ​ടി മു​ന്നി​ൽ​ക്കണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് പേ​ട​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടാ​ൽ ദൗ​ത്യ​മു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പേ​ട​കം തി​രി​കെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:spacescince newsnasa
    News Summary - NASA has announced that Artemis II, the first manned lunar mission, will launch in the first weeks of April.
