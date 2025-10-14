Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:50 PM IST

    സ്റ്റാ​ർ​ഷി​പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ം വി​ജ​യം

    spacex
     സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് റോ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​രീ​ക്ഷ​ണം

    Listen to this Article

    ടെ​ക്‌​സ​സ്: ഗ്ര​ഹാ​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഇ​ലോ​ണ്‍ മ​സ്‌​കി​ന്‍റെ സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സ് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് റോ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം. ടെ​ക്‌​സ​സി​ലെ ബൊ​ക്ക ചി​ക്ക​യി​ലു​ള്ള സ്പേ​സ് എ​ക്‌​സി​ന്‍റെ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ കു​തി​ച്ചു​യ​ര്‍ന്ന റോ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ബൂ​സ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ഗ​വും സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് എ​ന്ന മു​ക​ള്‍ഭാ​ഗ​വും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ആ​ദ്യം വേ​ര്‍പെ​ട്ടു.

    ശേ​ഷം, ബൂ​സ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ഗം ഗ​ള്‍ഫ് ഓ​ഫ് മെ​ക്‌​സി​കോ​യി​ല്‍ പ​തി​ച്ചു. നി​യ​ന്ത്രി​ത സ്‌​പ്ലാ​ഷ്‌​ഡൗ​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ക്രാ​ഷ്‌​ഡൗ​ണ്‍ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ്, എ​ട്ട് സ്റ്റാ​ര്‍ലി​ങ്ക് ഡ​മ്മി സാ​റ്റ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ക്രാ​ഷ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ് ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്താം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഡ​മ്മി സാ​റ്റ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും സ്റ്റാ​ര്‍ഷി​പ് ഭാ​ഗം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കാ​നും സ്പേ​സ് എ​ക്‌​സി​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന മൂ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

