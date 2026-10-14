മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ വിരലടയാളം; ഈ മൃഗത്തെ അറിയാമോ?text_fields
വിരലടയാളം മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടേതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ വിരലടയാളമുള്ള ഒരു മൃഗമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോല എന്ന മാർസൂപ്പിയൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗത്തിനാണ് മനുഷ്യരുടേതിനോട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സാമ്യമുള്ള വിരലടയാളങ്ങളുള്ളത്. ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലും മനുഷ്യരുടെയും കൊലയുടെയും വിരലടയാളങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യരുടെ വിരലുകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ കോലകളുടെ വിരലുകളിലും വളഞ്ഞും ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുമുള്ള തൊലി വരമ്പുകളുണ്ട്. വിരലടയാളങ്ങളിലെ ഈ വരമ്പുകൾ കൈകളുടെ വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. മരങ്ങളിൽ കയറുകയും ശാഖകളിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ച് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കോലകൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. മനുഷ്യരുമായി അടുത്ത പരിണാമബന്ധമുള്ള ചിമ്പാൻസികൾ, ഗൊറില്ലകൾ തുടങ്ങിയ പ്രൈമേറ്റുകൾക്കും സമാനമായ വിരലടയാളങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽനിന്ന് പരിണാമപരമായി ഏറെ അകന്നുനിൽക്കുന്ന കോലകളിലും ഇതേ സവിശേഷത കാണപ്പെടുന്നത് ഗവേഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.
വിരലടയാളങ്ങളിലെ ഈ സാമ്യം ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൗതുകമുണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗികമായോ വ്യക്തത കുറഞ്ഞതോ ആയ വിരലടയാളങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോലയുടെ വിരലടയാളം മനുഷ്യന്റേതുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, വിദഗ്ധ പരിശോധനയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.
പ്രകൃതിയിലെ വിചിത്രമായ സാദൃശ്യങ്ങളുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കോലയുടെ വിരലടയാളം. മനുഷ്യരിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന പല സവിശേഷതകളും മറ്റു ജീവികളിലും വ്യത്യസ്ത പരിണാമ വഴികളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതിന്റെ കൗതുകകരമായ തെളിവുകൂടിയാണിത്.
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