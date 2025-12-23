Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Dec 2025 11:00 PM IST
    23 Dec 2025 11:00 PM IST

    ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ബ്ലൂബേഡ് ബ്ലോക്ക്-2 വിക്ഷേപണം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച

    ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ബ്ലൂബേഡ് ബ്ലോക്ക്-2 വിക്ഷേപണം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച
    ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട: യു.​എ​സ് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റും വ​ഹി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പേ​സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ) ബ്ലൂ​ബേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക്-2 ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​കം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.54ന് ​ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്ത​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​ന്നു​യ​രും. എ​ൽ.​വി.​എം 3 എം 6 ​ലോ​ഞ്ച് പേ​ട​ക​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ക്ഷേ​പ​ണം. 6,100 കി.​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള പേ​ട​കം എ​ൽ.​വി.​എം 3 ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഭാ​രം കൂ​ടി​യ​താ​ണ്. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ന്യൂ​സ്​​പേ​സ് ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ​യും (എ​ൻ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​ൽ) യു.​എ​സി​ലെ എ.​എ​സ്.​ടി സ്പേ​സ് മൊ​ബൈ​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ക്ഷേ​പ​ണം.

