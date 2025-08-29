Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightSciencechevron_right2047ഓടെ ചൊവ്വയിൽ നിലയം...
    Science
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:17 PM IST

    2047ഓടെ ചൊവ്വയിൽ നിലയം പണിയും -ഐ.എസ്.ആർ.ഒ

    text_fields
    bookmark_border
    2047ഓടെ ചൊവ്വയിൽ നിലയം പണിയും -ഐ.എസ്.ആർ.ഒ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം (എ.ഐ നിർമിതം)

    ന്യൂഡൽഹി: ചുവന്ന ഗ്രഹമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൊവ്വയിൽ 2047ഓടെ നിലയം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ​ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിവസത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ രൂപരേഖ പുറത്തുവിട്ടത്. ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് നിലയം സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

    ഭൂമിയിൽനിന്ന് തയാറാക്കിയ ത്രിഡി പ്രിന്‍റഡ് നിലയം പേടകം വഴി ചൊവ്വയിലെത്തിക്കും. 150 ടൺ വരെ ഭാരമുള്ള പേ ലോഡുകൾ വഹിക്കാൻശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതിയും ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 80 ടണ്ണാണ് ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റിന്റെ ശേഷി.

    2014ലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. 2025ഓടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലയം സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിശദാംങ്ങളും ഐ.എസ്.ആർ. ഒ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    ഐഎസ്ആർഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്:

    • ഒരു മനുഷ്യ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുക ചന്ദ്രൻ 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും, ഗ്രഹാന്തര യാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ക്രൂ സ്റ്റേഷനുകൾ, ചാന്ദ്ര വാഹനങ്ങൾ, പ്രൊപ്പല്ലന്റ് ഡിപ്പോകൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാകും.
    • അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചൊവ്വയിൽ 3D പ്രിന്റഡ് വാസസ്ഥലങ്ങൾ വിന്യസിക്കുക.
    • അടുത്ത നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുക.

    2047 വരെ നീളുന്ന സമയക്രമത്തിൽ, ഭൂമിക്കപ്പുറം സ്ഥിരമായ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമുള്ള വികസിത ബഹിരാകാശ യാത്രാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലീഗിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള പാതയിലാണ് ഇന്ത്യ. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഇസ്രോ ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (എൽ.എം.എൽ.വി) വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് - 119 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള (40 നിലകളുള്ളതിന് തുല്യമായ) ഒരു സൂപ്പർ ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് റോക്കറ്റ്, ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് 80 ടണ്ണും ട്രാൻസ്-ലൂണാർ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് 27 ടണ്ണും വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും എൽ.എം.എൽ.വി തയാറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:isromars missionScience NewsLunar missionTech News
    News Summary - ISRO Charts Roadmap for Lunar Base and Mars Settlement by 2047 For India
    Similar News
    Next Story
    X