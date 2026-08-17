മാലിന്യക്കൂമ്പാരമാകുമോ ചന്ദ്രനും? ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ളത് 200 ടണ്ണിലധികം മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കൾ

മാലിന്യക്കൂമ്പാരമാകുമോ ചന്ദ്രനും? ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ളത് 200 ടണ്ണിലധികം മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കൾtext_fields
ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കുതിപ്പ് വർധിക്കുമ്പോൾ, ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാകുകയാണ്. സർക്കാർ ഏജൻസികളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും കൂടുതൽ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ, റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചന്ദ്രന്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രാധാന്യത്തെയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് സ്പേസ് എക്സിന്റെ 8800 പൗണ്ട് (4,000 കിലോഗ്രാം) ഭാരമുള്ള ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് ഈ ആശങ്കകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൂട്ടിയിടി ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വൻതോതിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരാൻ കാരണമായി. ഇതോടെ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളെയും റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദശാബ്ദങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ തന്റെ അടയാളങ്ങൾ പതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏകദേശം 200 ടണ്ണിലധികം മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കളാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലുനോഖോഡ് റോവറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. 2022-ൽ ചൈനയുടെ ലോങ് മാർച്ച് 3 സി റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗം ചന്ദ്രന്റെ വിദൂര വശത്ത് ഇടിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു.
ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ അത്ര വേഗത്തിൽ വളരുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. നിലവിൽ ചാന്ദ്ര മാലിന്യ നിർമാർജനത്തെക്കുറിച്ചോ, ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആഗോളതലത്തിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളില്ല. 1967-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റിയിൽ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണത്തിൽ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചന്ദ്രനിലെ ഹാനികരമായ മലിനീകരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടില്ല.
ചന്ദ്രന്റെ കുറഞ്ഞ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം കൂട്ടിയിടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉയരുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ വലിയ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ചന്ദ്രനിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചരിത്രത്തെയും ഇത്തരം കൃത്രിമ കൂട്ടിയിടികൾ നശിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
ചന്ദ്രൻ പുതിയൊരു ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മറ്റൊരു ലോകത്തും ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും, ദൗത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചന്ദ്രനിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ എത്തുമ്പോൾ, അവിടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതിക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കണമെന്നാണ് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആവശ്യം.
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