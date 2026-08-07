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    Science
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 11:21 AM IST

    ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി; ചരിത്രനേട്ടവുമായി അനിൽ മേനോൻ

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    ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി; ചരിത്രനേട്ടവുമായി അനിൽ മേനോൻ
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    ബഹിരാകാശത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അനിൽ മേനോൻ. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യം അനിൽ മേനോനെ സംബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഫലമാണd. 6.5 മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നത്.

    ഭ്രമണപഥത്തിലെ ലബോറട്ടറിയുടെ പവർ സിസ്റ്റം നവീകരിക്കുന്നതിനായാണ് അനിൽ മേനോൻ ബഹിരാകാശത്തെ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ആറര മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്റ്റിവിറ്റിയിൽ (EVA) അനിൽ മേനോനൊപ്പം തന്റെ ആറാമത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന നാസയുടെ മുതിർന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ജെസ്സിക മേറും പങ്കുചേർന്നു.

    ഐ.എസ്.എസിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു

    ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്‍റെ 3 ബി പവർ ചാനലിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിലയത്തിൽ മറ്റൊരു ഐ.എസ്.എസ് റോൾ-ഔട്ട് സോളാർ അറേ (IROSA) സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. ഈ നൂതന സോളാർ പാനലുകൾ നിലയത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ജീവൻരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    അടുത്ത ദശാബ്ദത്തിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ ഐ.എസ്.എസിനെ തിരിച്ചിറക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ, നിലയത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനായുസ് പരമാവധിയാക്കാനുള്ള നാസയുടെ ദീർഘകാല തന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ നവീകരണങ്ങൾ.

    കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ല്

    ഫിസിഷ്യനും മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറും മുൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ അനിൽ മേനോൻ സ്പേസ് എക്സിന്റെ ആദ്യ ഫ്ലീറ്റ് സർജനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിതാവ് മലയാളിയും അമ്മ യുക്രെയ്നിയിനുണ്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച അനിൽ മേനോൻ, നാസയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളിൽ ഒരാളായി മാറി.

    ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ നടത്തം നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ജോലികളിലൊന്നാണിത്. ഓരോ ചലനവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണം, ഓരോ ഉപകരണവും സുരക്ഷിതമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം, കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ മിഷൻ കൺട്രോളർമാരുമായി ഓരോ പ്രവർത്തനവും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും വേണം. നിലയത്തിന് പുറത്ത്, തീവ്രമായ താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി, മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 28,000 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ബഹിരാകാശ ശൂന്യതയിലാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

    ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം

    ഐ.എസ്.എസ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സൗരോർജത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, എന്നാൽ കാലപഴക്കം കൊണ്ട് സോളാർ പാനലുകളിൽ പലതും ക്രമേണ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാസയുടെ പുതിയ റോൾ-ഔട്ട് സോളാർ അറേകൾ പഴയ പാനലുകളേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ളതും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

    ആഗസ്ത് മാസത്തിലെ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങൾ

    യു.എസ് സ്പേസ്‌വാക്ക് 96 എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ദൗത്യം, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്‍റെ നിർമാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, വിപുലീകരണം എന്നിവക്കായി നടത്തുന്ന 281ാമത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തമായിരിക്കും. ഈ മാസം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാസ ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് കൂടിയാണിത്.

    ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയ ആന്‍റിന മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇ.വി.എ ആഗസ്റ്റ് 13ന് നടക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 25ലെ മറ്റൊരു ദൗത്യം പവർ-ചാനൽ കേബിളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നിലയത്തിന്‍റെ ഡാറ്റ റിലേ സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

    ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിമിഷത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വന്തമായി മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, കൽപ്പന ചൗളയും സുനിതാ വില്യംസും മുതൽ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആഗോള സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ് അനിൽ മേനോന്‍റെ ഈ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നടത്തം ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്.

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    TAGS:space travellernasaspace walkAnil Menon
    News Summary - first malayali space walk
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