Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightSciencechevron_rightആ യാത്ര വീണ്ടും...
    Science
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 6:32 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 6:32 AM IST

    ആ യാത്ര വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തി പെറ്റിറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ യാത്ര വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തി പെറ്റിറ്റ്
    cancel
    Listen to this Article

    നായുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ ഡോൺ പെറ്റിറ്റ് കഴിഞ്ഞദിവസം എക്സിൽ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ‘മട്ടുപ്പാവി’ൽ പെറ്റിറ്റ് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ബഹിരാകാശ നടത്തം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുനിത വില്യംസ് ആയിരുന്നു അത്.

    നിലയത്തിന്റെ അറ്റത്ത് സോളാർ അറേകൾ പശ്ചാത്തലമാക്കിയുള്ള സുനിതയുടെ പോസിന് വലിയ മാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പെറ്റിറ്റ് അത് കാമറയിലാക്കി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഈ ചിത്രം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.

    അതോടെ, ആ യാത്രയുടെ ഓർമകളിലായി ശാസ്ത്രലോകം. കേവലം ആറ് ദിവസത്തിനായി പുറപ്പെട്ട് മാസങ്ങളോളം ബഹിരാകാശത്ത് സുനിത കുടുങ്ങിയതും പിന്നീട് മറ്റൊരു പേടകത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലെത്തിയതുമെല്ലാം ചിത്രം പുറത്തുവന്നതോടെ ഒരിക്കൽകൂടി ചർച്ചയായി. സുനിതയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തമായിരുന്നു അതെന്ന പ്രത്യേകതയും അതിനുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Science NewsSunita Williamsnasaspacewalk
    News Summary - Don Pettit shares pictures of his and Sunita Williams' adventurous spacewalk
    Similar News
    Next Story
    X