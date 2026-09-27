ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂഡലിസമോ?text_fields
കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി യന്ത്രവത്കരണം എന്നതിലൂടെ അർഥമാക്കിയിരുന്നത് കായികമായ അധ്വാനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥാനത്ത് വിവിധതരം യന്ത്രങ്ങൾ അതേ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനെയായിരുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ ഫാക്ടറികളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ കായികാധ്വാനത്തിൽനിന്ന് മുക്തരായി ബുദ്ധിപരമായ തൊഴിലുകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറുമെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ, നിർമിതബുദ്ധിയുടെ (AI) അതിവേഗത്തിലുള്ളതും അവിശ്വസനീയവുമായ വികാസം ഈ ധാരണകളെ സമൂലം തിരുത്തിയെഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ചിന്താശേഷിയെത്തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആന്ത്രോപിക് പോലെയുള്ള ലോകത്തെ മുൻനിര എ.ഐ കമ്പനികളിൽനിന്ന് രാജിവെച്ചു പുറത്തുവന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർതന്നെ ഇന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്, ഈ ദശാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ എ.ഐ മനുഷ്യരാശിയുടെ വംശനാശത്തിന് (Human extinction) തന്നെ കാരണമായേക്കാമെന്നാണ്. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, കേവല സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആമൂലാഗ്രം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചില പരുക്കൻ ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ബൗദ്ധിക മേധാവിത്വത്തിന്റെ അന്ത്യം
സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയെന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ, നിർമിതബുദ്ധി ഈ സവിശേഷതയെ എളുപ്പം അട്ടിമറിക്കുന്നു. എ.ഐ ഇന്ന് പടിപടിയായല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്; അത് ഒറ്റത്തവണയായി പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 100 ‘ടോക്കണുകൾ’ (വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരശകലങ്ങൾ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിർമിതബുദ്ധി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷം ടോക്കണുകൾ വരെ അപഗ്രഥിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വാടകക്കരാർ പരിശോധിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനെ എടുക്കുക. പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കാനും, അതിലെ വാചകഘടനയിലെ സങ്കീർണതകൾ തിരയാനും, നിയമപരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഒരു വലിയ നിയമഗ്രന്ഥശേഖരം മുഴുവനായും എ.ഐ മോഡലിലേക്ക് നൽകിയാൽ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ രേഖകളും വിശകലനം ചെയ്യും. ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വിഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്, ‘സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി കണ്ണുചിമ്മുന്ന ഓരോ സമയവും രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുക’ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ, വിഡിയോ മുഴുവനായും ‘കാണാതെ’തന്നെ അത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ തൽക്ഷണം നൽകുന്നു.
ഇതിനൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എ.ഐയുടെ ‘നിരന്തരമായി സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷി’യാണ്. മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെതന്നെ എ.ഐ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ അവക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിവേഗത്തിലുള്ള ഒരു ‘ബൗദ്ധികവിസ്ഫോടനത്തിലേക്ക്’ നയിക്കും. അടുത്തിടെ ഓപ്പൺ എ.ഐ മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെതന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ മില്ലെനിയം പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് (Millennium Prize Problem) സ്വയം പരിഹരിച്ചത് ഇതിന്റെ സൂചനയാണ്.
മനുഷ്യന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽനിന്ന് എ.ഐ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുമാസം മുമ്പ്, ഓപൺ എ.ഐയുടെ ഏജന്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു നിർദേശവുമില്ലാതെതന്നെ മറ്റ് സെർവറുകളിലേക്ക് സ്വയം ഹാക്ക് ചെയ്തു കയറിയത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭാവിയിൽ അതിതീവ്രമായ ജൈവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനോ രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കാനോ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ ഇവക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാമെന്ന് മുൻനിര എ.ഐ ശാസ്ത്രജ്ഞർതന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സി.ഇ.ഒമാർതന്നെ ഇന്ന് സർക്കാറുകളോട് കെഞ്ചുന്നത് എ.ഐ വികസനത്തിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ്. കാരണം, അവർ അതിതീവ്രമായ ഒരു ‘ആയുധ മത്സരത്തിൽ’ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ എ.ഐ വികസനം നിർത്തിയാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോ സാങ്കേതിക വൈരികളോ അത് വികസിപ്പിക്കുമെന്ന ഭയം അവരെ വേട്ടയാടുന്നു. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കുന്നതുപോലെ, എ.ഐ കമ്പനികൾക്കുള്ളിൽ ‘സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരെ’ നിയമിക്കണമെന്നും, എ.ഐ വികസനത്തിന്റെ വേഗത കുറക്കാൻ ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് കർശനമായ ഉടമ്പടികൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അവർതന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കോർപറേറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലയുടെ തകർച്ച
ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കും ആഗോള മധ്യവർഗത്തിനും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഐ.ടി, നിയമം, ധനകാര്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ് സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചവിട്ടുപടികൾ. എന്നാൽ, ഈ കോർപറേറ്റ് ഗോവണിയുടെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള പടവുകളെ എ.ഐ അതിവേഗം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്യാവശ്യം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ദൈനംദിന ജോലികളുടെ 80 ശതമാനവും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു എ.ഐ ഏജന്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിയമസ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഒരു പാരാലീഗലിനെ നിയമിച്ച്, പിന്നീട് അസോസിയേറ്റായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി, ശേഷം അയാളെ പങ്കാളിയായി ഉയർത്തുന്ന പരമ്പരാഗതരീതി ഇന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സീനിയർ അഭിഭാഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ കേസുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും മുൻകാലവിധികൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതുമായ ജോലികൾ നേരിട്ട് എ.ഐ ഏജന്റുമാരെ ഏൽപിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ജൂനിയർ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യകതയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
‘നുണപരിശോധനയും’ യന്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ
സഹാനുഭൂതി, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്, വൈകാരികബുദ്ധി എന്നിവ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യ സവിശേഷതകളാണെന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വിവരങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വേദികളിൽ മികച്ച മനുഷ്യസംവാദകരെ എ.ഐ മോഡലുകൾ ഇതിനകംതന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഓർമശക്തിയുള്ള എ.ഐ മോഡലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച നുണപരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അവ കേവലം വാചകങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്; ഒരാളുടെ സംസാരത്തിലെ നേരിയ ഇടവേളകൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ രീതികൾ, മുൻകാല വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കൃത്യതയോടെ സംസാരത്തിലെ വഞ്ചന കണ്ടെത്താൻ അവക്ക് കഴിയും. മാത്രമല്ല, പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് ‘ലാറ്റന്റ് സ്പേസ്’ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരു കാറിന്റെ പരസ്യം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരു എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ് മാസങ്ങളോളം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സംഭാഷണങ്ങളിൽ ആ കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വാധീനം പതുക്കെ കുത്തിവെക്കുകയും, ആ കാർ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പരമ്പരാഗത വിനോദ-മാധ്യമ വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച
അതിസൂക്ഷ്മമായ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ വെർച്വലായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുത്തനെ താഴെപ്പോകുമ്പോൾ, ഹോളിവുഡും ആഗോള മാധ്യമ ശൃംഖലകളും അസ്തിത്വപരമായ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, എ.ഐ നിർമിത വിഡിയോകൾ അപൂർണവും പരിഹാസ്യവുമായിരുന്നു. ‘വിൽ സ്മിത്ത് സ്പാഗെട്ടി കഴിക്കുന്ന’ വിചിത്രമായ വിഡിയോ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന്, എ.ഐ വിഡിയോ മോഡലുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സിനിമാറ്റിക് ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ, പൂർണമായും എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മുഴുനീള ആക്ഷൻ സിനിമ വെറും ഇരുപതുലക്ഷം ഡോളറിന് നിർമിച്ചു. ഇത് ഒരു സാധാരണ ഹോളിവുഡ് ബജറ്റിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. വൈകാതെ, സ്റ്റുഡിയോകൾക്ക് അഭിനേതാക്കളുടെ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടിവരില്ല; പകരം അവർ എല്ലാ ആഗോളഭാഷകളും സ്വാഭാവികമായി സംസാരിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും പ്രായമാകാത്ത, തൊഴിലാളി അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാത്ത എ.ഐ അഭിനേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കും.
സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ‘ഇരുണ്ട ഫാക്ടറികളും’
ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളും സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ആഗോള തൊഴിൽ വിപണികൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. നിർമാണ മേഖലയിൽ, നാം ഇത്തരം ഫാക്ടറികളുടെ വളർച്ച കാണുന്നു. ഷവോമി പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ പൂർണമായും യാന്ത്രികവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് വാഹന പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യരില്ലാത്തതിനാൽ ഇവയെ ഇരുണ്ട ഫാക്ടറികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്; അതായത് ആർക്കെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ അവിടെ ലൈറ്റുകൾപോലും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗമരാഷ്ട്രീയതലത്തിൽ, യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ എ.ഐ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യസൈനികർക്ക് പകരം ഏകോപിപ്പിച്ച ഡ്രോൺ കൂട്ടങ്ങളെ നാം ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യനായിരുന്ന മൈക്ക് ടൈസണേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി ശക്തിയിൽ ഇടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ‘എൻജിൻ എ.ഐ ടി800’ പോലുള്ള തെരുവ് പോരാട്ട യന്ത്രമനുഷ്യരെ കമ്പനികൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം
ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭയാനകമാണ്. ഡിജിറ്റൽ തൊഴിലാളികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുത്തനെ താഴുകയാണ്. ജി.പി.ടി-3 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ദശലക്ഷം വാക്കുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 600 ഡോളർ ചെലവായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് വെറും ഒരു ഡോളർ മതി ഇത്രയും വാക്കുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ. കോർപറേറ്റുകൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ ചെലവിൽ ഡിജിറ്റൽ അധ്വാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യാധ്വാനവും മൂലധന സഞ്ചയവും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരാഗത ബന്ധം തകരുന്നു. അങ്ങനെ നാം ‘ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിലേക്ക്’ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.
ഭീമൻ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളും ജി.പി.യു ചിപ്പുകളും സ്വന്തമായുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ടെക് പ്രഭുക്കന്മാർ അളവറ്റ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുകയും, ജനസംഖ്യയിലെ ഭൂരിഭാഗവും സാമ്പത്തികമായി യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാത്തവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ജി.ഡി.പി പോലെയുള്ള പരമ്പരാഗത അളവുകോലുകൾ വൻകിട കോർപറേറ്റ് വളർച്ച കാണിക്കുമെങ്കിലും, അത് വിശാലമായ സാമൂഹിക തകർച്ചയുടെ യഥാർഥ ചിത്രം മറച്ചുവെക്കും.
വിനാശമോ അതോ മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹവാസമോ?
മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിർണായക സന്ധിയിലാണ് നാമിപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു വൻ തകർച്ചയിലേക്ക് (Great Fragmentation) നമ്മെ നയിക്കും. അവിടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരരുടെ ഓരോ ചിന്തയും നിരീക്ഷിക്കാൻ എ.ഐ ഉപയോഗിക്കുകയും, വിയോജിക്കുന്നവരെ അൽഗോരിതങ്ങൾ വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പിഴവുകൾകൊണ്ടോ വ്യാജതെളിവുകൾ കൊണ്ടോ നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യും.
വിനാശകരമായ അത്തരം പരിണാമം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അടിയന്തരവും സമൂലവുമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളെ സമഗ്രമായി പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനം (UBI) പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളെ കേവലം ദിവാസ്വപ്നങ്ങളായി കാണാതെ, ഇന്നത്തെ അടിയന്തര സാമ്പത്തികാവശ്യമായി കണക്കാക്കണം. അതിലുപരിയായി, എ.ഐ വികസനത്തിൽ ‘മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹവാസം’ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി യത്നിക്കണം. എ.ഐ ജനാധിപത്യവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ഓപൺ സോഴ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വേണം. എ.ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികസനവേഗത കുറക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാറുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കണം.
രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാനും, സങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രീയ സമസ്യകൾ പരിഹരിക്കാനും, അതിരില്ലാത്ത സമൃദ്ധിയുടെ യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാനും എ.ഐക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വയം നീതിയുടെ പക്ഷം ചേരുകയില്ല; അത് എപ്പോഴും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നാം മനുഷ്യർതന്നെ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾതന്നെ പടുത്തുയർത്തിയ ഡിജിറ്റൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ കേവലം അടിയാളന്മാരായി നാം വൈകാതെ മാറും.
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