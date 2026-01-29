Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡൂം​സ്ഡേ ക്ലോ​ക്കി​ൽ അ​പാ​യ​മ​ണി!

    ഡൂം​സ്ഡേ ക്ലോ​ക്കി​ൽ അ​പാ​യ​മ​ണി!
    മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ക്ലോ​ക്കാ​ണ് ഡൂം​സ്‌​ഡേ

    ഡൂം​സ്ഡേ ക്ലോ​ക്കി​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​കാ​ൻ ഇ​നി സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ​മാ​ത്രം. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് ഡൂം​സ് ഡേ ​ക്ലോ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ക്ലോ​ക്കാ​ണ് ഡൂം​സ്‌​ഡേ ക്ലോ​ക്ക്. ലോ​കം വ​ലി​യ മ​ഹാ​വി​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ. ക്ലോ​ക്കി​ലെ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നു​ത​ന്നെ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ക്ലോ​ക്ക് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഡൂം​സ്‌​ഡേ ക്ലോ​ക്കി​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​വാ​ൻ 85 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി. ക്ലോ​ക്ക് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ട് ഇ​ത്ര അ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ക്ലോ​ക്കി​ന്റെ പു​തി​യ സ​മ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    എ​ന്താ​ണ് ഡൂം​സ്ഡേ ക്ലോ​ക്ക്?

    ലോ​കം സ്വ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ഘ​ടി​കാ​ര​മാ​ണ് ഡൂം​സ് ഡേ ​ക്ലോ​ക്ക്. ആ​ണ​വ​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ, ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വ്യ​തി​യാ​നം, മ​ഹാ​മാ​രി​ക​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​​ന്നു​വെ​ന്ന് ഈ ​ക്ലോ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തോ​ടു പ​റ​യു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ Bulletin of the Atomic Scientists എ​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് 1947ൽ ​ഡൂം​സ് ഡേ ​ക്ലോ​ക്ക് എ​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഹി​രോ​ഷി​മ​യും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യും ക​ണ്ട ആ​ണ​വ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി.

    സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്

    ഡൂം​സ് ഡേ ​ക്ലോ​ക്ക് സ്വ​യം ച​ലി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല. ആ​ണ​വ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സു​ര​ക്ഷാ വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ക്ലോ​ക്കി​ലെ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ണ​വാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ന​വും യു​ദ്ധ​ഭീ​ഷ​ണി​യും, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി, മ​ഹാ​മാ​രി​ക​ൾ, കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി​പോ​ലു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ഈ ​സ​മ​യ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡൂം​സ് ഡേ ​ക്ലോ​ക്ക് ഭ​യം വി​ത​യ്ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല എ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലെ സ​മ​യം ഇ​നി​യും തീ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്നും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു

