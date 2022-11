22 മെട്രിക് ടൺ ഭാരമുള്ള കൂറ്റൻ ചൈനീസ് റോക്കറ്റിന് നിയന്ത്രണം വിട്ടു; റോക്കറ്റ് ഇന്ന് ഭൂമിയെ പരിക്കേൽപിക്കുമോ?

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് 22 മെട്രിക് ടൺ ഭാരമുള്ള ഭീമാകാരമായ ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് വലിയ ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് പതനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററിന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്.

ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത 10,000ത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നാണ് നിയമം. യു.എസും യൂറോപ്പും നിയമം പാലിക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ റോക്കറ്റ് അതിരുകടന്നതായാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. റോക്കറ്റ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമോ എന്നത് കുറഞ്ഞ അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറെ അപകട സാധ്യതയുള്ള ഒന്നുമാണത്. എയ്‌റോസ്‌പേസ് കോർപറേഷന്റെ കൺസൾട്ടന്റായ ടെഡ് മ്യൂൽഹോപ്റ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.ഒക്‌ടോബർ 31ന് വിക്ഷേപിച്ച ലോങ് മാർച്ച് 5 ബി റോക്കറ്റിന്റെ വലിയ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ ഫാലിങ് ബൂസ്റ്റർ. ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബൂസ്റ്ററിന്റെ പാത നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൂമി അപകടാവസ്ഥ അതിജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോംഗ് മാർച്ച് 5ബി യുടെ കാമ്പ് ഏകദേശം 108 അടി (33 മീറ്റർ) നീളവും 48,500 പൗണ്ട് (22 മെട്രിക് ടൺ) ഭാരവുമാണ്. അത്രയും വലിപ്പവും പിണ്ഡവുമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച്, റോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനും ഭൂമിയിലെവിടെയെങ്കിലും പതിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. റോക്കറ്റിന്റെ 10 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എയ്‌റോസ്‌പേസ് കോർപറേഷൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ബഹിരാകാശ യാത്രാ രാജ്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ കമ്പനികളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളെ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചൈനയുടെ ലോങ് മാർച്ച് 5 ബിക്ക് വേണ്ടി അത്തരം മുൻകരുതലുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോ തവണ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ലോകം മുഴുവൻ ആശങ്കയിലാകുന്നത്. ലോങ് മാർച്ച് 5 ബി ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ 2020 മെയ് മാസത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിൽ പതിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിലെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഒരു ലോംഗ് മാർച്ച് 5 ബി റോക്കറ്റിന്റെ കഷണങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തി. ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടിടത്തും ആർക്കും പരിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. Show Full Article

News Summary -

Chinese space junk likely to come crashing to earth on friday