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    എ.സിയുടെ ഉപയോഗം കുറയും, കരന്‍റ് ബില്ലും പകുതിയാകും; മുറി തണുപ്പിക്കുന്ന 'സൂപ്പർ പെയിന്‍റു'മായി ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ

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    എ.സിയുടെ ഉപയോഗം കുറയും, കരന്‍റ് ബില്ലും പകുതിയാകും; മുറി തണുപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പർ പെയിന്‍റുമായി ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
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    കഠിനമായ വേനലിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കൂറ്റൻ ടാങ്കുകളുടെയും ഉപരിതല താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിപ്ലവകരമായ 'കൂളിങ് പെയിന്റ്' ചൈനീസ് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചു. പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഈ പെയിന്റ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രതിവർഷം ആറ് ലക്ഷം ടൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് നിലവിൽ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

    ഹൈനാനിലെ ഒരു പെട്രോകെമിക്കൽ റിഫൈനറിയിലാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യമായി പ്രായോഗികതലത്തിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. കടുത്ത വെയിലിൽ താപനില ഉയർന്ന് സമ്മർദ്ദ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്ന 3,000 ക്യുബിക് മീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള ഗ്യാസ് ടാങ്കുകളിൽ ഈ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചതോടെ ഉപരിതല താപനിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. യാതൊരു ഊർജ്ജമോ വെള്ളമോ ചെലവാക്കാതെ തന്നെ ടാങ്കുകൾ സ്വയം തണുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

    ചൈന സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇക്കോ-ഡെവലപ്‌മെന്റ് കമ്പനിയും ഹാർബിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയും (എച്ച്.ഐ.ടി) ചേർന്നാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്. സൂര്യരശ്മികളെ 97 ശതമാനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപരിതലത്തിലെ ചൂടിനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗങ്ങളാക്കി അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളാനുള്ള ശേഷിയും ഇതിനുണ്ട്.

    മനുഷ്യ ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകളുടെ സൂക്ഷ്മ ഘടനയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ പെയിന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. സാധാരണ റേഡിയേറ്റീവ് കൂളിങ് കോട്ടിങുകൾക്ക് 500 മൈക്രോമീറ്റർ കനം ആവശ്യമായിരുന്നിടത്ത്, കേവലം 100 മൈക്രോമീറ്റർ കനത്തിൽ (സാധാരണ എ4 പേപ്പറിനേക്കാൾ നേർത്തത്) ഈ കൂളിങ് ഫലം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിലും 15 വർഷത്തോളം ഈ കോട്ടിങ് കാര്യക്ഷമമായി നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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    News Summary - Chinese Scientists Develop 'Super Paint' to Slash AC Use and Power Bills
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