    Posted On
    date_range 25 April 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 7:15 AM IST

    ചൊവ്വയിൽനിന്ന് മണ്ണിറക്കാൻ ചൈന

    ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന. രണ്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യരുമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസി വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി: 2031ഓടെ ചൊവ്വയിൽനിന്ന് കല്ലും മണ്ണും ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കും.

    ഇതിനായി തിയാൻവെൻ എന്നൊരു ദൗത്യത്തിനും അവർ തുടക്കം കുറിച്ചു. 2021ൽ ആരംഭിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി ഒരു പേടകം വിജയകരമായി ചൊവ്വയിലയച്ചു. 2028ൽ അടുത്ത പേടകം അയക്കും. അത് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലിറങ്ങി 500 ഗ്രാം കല്ലും മണ്ണും ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇത് 2031ൽ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം.

    TAGS:new space technologyScience NewsLunar missionChinaspace exploration
    News Summary - China to bring back soil from Mars
