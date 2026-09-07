കടന്നലും തേനീച്ചയും ഒന്നാണോ? കുത്തിയാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുമോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം!text_fields
ഒരു കുത്ത്... ആദ്യം ചെറിയ വേദനയും വീക്കവും മാത്രം. എന്നാൽ ചിലരിൽ അതേ കുത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കകം ശ്വാസംമുട്ടലിലേക്കും ജീവന് ഭീഷണിയായ അവസ്ഥയിലേക്കും എത്താം. കാഴ്ചയിൽ ചെറുതെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ വൻ 'ടെറർ' അവസ്ഥ സമ്മാനിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ചില ചെറുപ്രാണികളെ അടുത്തറിയാം. കടന്നലിന്റെ കൂട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് മാറിനിൽക്കും... പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോകാതിരിക്കും! അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടുചെന്നാൽ വിവരമറിയും!
കടന്നലും തേനീച്ചയും ഒന്നാണോ? ആരുടെ കുത്താണ് കൂടുതൽ അപകടകരം? ഒറ്റ കുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുമോ? ഇവയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ കാണാനാകുമോ? ഉറങ്ങുമോ? കടന്നലിൽനിന്ന് തേൻ കിട്ടുമോ? കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാം.
കടന്നലും തേനീച്ചയും ഒന്നാണോ?
അല്ല. തേനീച്ചയും കടന്നലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവികളാണ്. രണ്ടും കുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രാണികളാണെങ്കിലും ശരീരഘടനയിലും ഭക്ഷണരീതിയിലും കൂടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. തേനീച്ചയുടെ ശരീരം പൊതുവെ തടിച്ചതും ചെറിയ രോമങ്ങളുള്ളതുമാണ്. പൂക്കളിൽനിന്ന് തേനും പൂമ്പൊടിയും ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്ന്. തേൻ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ മെഴുകുകൊണ്ടുള്ള അറകളുള്ള കൂടുകളാണ് തേനീച്ചകൾ നിർമിക്കുന്നത്.
കടന്നലുകൾക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ മിനുസമുള്ളതും നീണ്ടതുമായ ശരീരമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ നടുഭാഗം ഇടുങ്ങിയതായി കാണപ്പെടും. ഇനം അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണരീതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മധുരമുള്ള സസ്യസ്രവങ്ങളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം പല കടന്നൽ ഇനങ്ങളും മറ്റു പ്രാണികളെയും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്ന കൊമ്പൻകടന്നൽ എന്നത് കടന്നലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില വലിയ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള പേരാണ്. അതിനാൽ കൊമ്പൻകടന്നലും കടന്നലും പൂർണമായും വേറിട്ട വിഭാഗങ്ങളാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല.
ആരുടെ കുത്താണ് കൂടുതൽ അപകടകരം?
“കടന്നലിന്റെ കുത്താണ് എപ്പോഴും തേനീച്ചയുടേതിനേക്കാൾ മാരകം” എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കുത്തേറ്റ വ്യക്തിയുടെ ശരീരപ്രതികരണം, കുത്തിയ ജീവിയുടെ ഇനം, കുത്തുകളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയവയാണ് അപകടത്തിന്റെ തോത് പ്രധാനമായും നിർണയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ കുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. തൊഴിലാളി തേനീച്ചകൾ സസ്തനികളുടെ ചർമ്മത്തിൽ കുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ മുള്ള് ചർമ്മത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുള്ളിനൊപ്പം വിഷസഞ്ചിയും ശരീരത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുന്നതിനാൽ ആ തേനീച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും കുത്താൻ കഴിയില്ല; സാധാരണയായി പിന്നീട് തേനീച്ച ചത്തുപോകും.
അതേസമയം കടന്നലിന്റെ മുള്ള് സാധാരണയായി ചർമ്മത്തിൽ കുടുങ്ങാറില്ല. അതിനാൽ ഒരേ കടന്നലിന് തന്നെ പലതവണ കുത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കടന്നലിന്റെ ഒറ്റ കുത്ത് സ്വാഭാവികമായി തേനീച്ചയുടേതിനേക്കാൾ മാരകമാണെന്നല്ല; എന്നാൽ ഒരേ കടന്നൽ പലതവണ കുത്താനും കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കാനും കഴിയുന്നത് അപകടം വർധിപ്പിക്കാം.
ഒരു കുത്ത് ഏറ്റാൽ തന്നെ അപകടമാണോ?
പലർക്കും ഒരു തേനീച്ചയുടെയോ കടന്നലിന്റെയോ കുത്ത് ഏറ്റാൽ കുത്തേറ്റ സ്ഥലത്ത് വേദന, ചുവപ്പ്, വീക്കം, ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലരിൽ വീക്കം അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാകുകയും പിന്നീട് കുറയുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം വിഷത്തോട് ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ല.
ചിലരിൽ വിഷത്തോട് ശരീരം അതീവ ശക്തമായ അലർജി പ്രതികരണം നടത്താം. ഇതാണ് അനാഫിലാക്സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുതര അലർജി പ്രതികരണം. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുത്ത് മാത്രം ഏറ്റാലും ജീവന് ഭീഷണിയായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം.
ശ്വാസംമുട്ടുമോ?
അതെ. ഗുരുതരമായ അലർജി പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ശ്വാസംമുട്ടാം. കുത്തേറ്റതിന് പിന്നാലെ ശരീരമാകെ തടിപ്പോ ചൊറിച്ചിലോ, ചുണ്ടിലോ നാവിലോ തൊണ്ടയിലോ വീക്കം, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, നെഞ്ചിൽ മുറുക്കം, തലകറക്കം, രക്തസമ്മർദം പെട്ടെന്ന് താഴുക, ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അനാഫിലാക്സിസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഗുരുതരമാകാവുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്.
ചികിത്സ വൈകിയാൽ മരണം സംഭവിക്കുമോ?
സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കുത്തേറ്റാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഗുരുതരമായ അലർജി പ്രതികരണത്തിൽ ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങുകയും രക്തസമ്മർദം അപകടകരമായി താഴുകയും ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം.
അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അഡ്രിനലിൻ ആണ് പ്രധാന അടിയന്തര ചികിത്സ. ഗുരുതര അലർജി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്തര അഡ്രിനലിൻ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഉടൻ ഉപയോഗിക്കുകയും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടുകയും വേണം. ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ അഡ്രിനലിന് പകരമാകില്ല.
ഒട്ടേറെ കുത്തേറ്റാൽ?
ഒരേസമയം നിരവധി കുത്തുകൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷത്തിന്റെ ആകെ അളവ് കൂടും. അതുവഴി അലർജി ഇല്ലാത്തവരിലും വിഷബാധ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കാനം, ഛർദി, വയറിളക്കം, തലകറക്കം, ബലഹീനത തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വളരെ അധികം കുത്തുകൾ ഏൽക്കുന്നത് ഗുരുതര വിഷബാധയ്ക്കും ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾക്കും കാരണമാകാം.
അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ തേനീച്ചകളുടെയോ കടന്നലുകളുടെയോ കുത്തേറ്റാൽ വീട്ടിൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
വിഷം ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം
കുത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ് കുത്തേറ്റ ഭാഗത്ത് വേദന, ചുവപ്പ്, വീക്കം തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരിൽ പ്രധാന അപകടം വിഷത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതത്തേക്കാൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിഷത്തോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിലാണ്. ഈ ശക്തമായ അലർജി പ്രതികരണമാണ് അനാഫിലാക്സിസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വളരെയധികം കുത്തുകൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ വിഷത്തിന്റെ ആകെ അളവ് കൂടുന്നതിനാൽ അലർജി ഇല്ലാത്തവരിലും ഗുരുതര വിഷബാധ ഉണ്ടാകാം.
ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടാകും?
തേനീച്ചകൂടിന്റെ വലുപ്പം, ഇനം, കാലാവസ്ഥ, ഭക്ഷണലഭ്യത, സീസൺ, കൂടിന്റെ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മാറും. പതിനായിരക്കണക്കിന് തേനീച്ചകൾ വരെ ഉണ്ടാകാം. ചില തേനീച്ചക്കൂടുകളിൽ ഏകദേശം 20,000 മുതൽ 80,000 വരെ തൊഴിലാളി തേനീച്ചകളുണ്ടാകാം. ഇതിന് പുറമെ സാധാരണയായി ഒരു റാണിയും നൂറുകണക്കിന് ആൺതേനീച്ചകളും കാണപ്പെടാം.
റാണിയാണ് മുട്ടയിടുന്ന പ്രധാന പെൺതേനീച്ച. തൊഴിലാളി തേനീച്ചകൾ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും കൂട് വൃത്തിയാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും തുടങ്ങി നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. ആൺതേനീച്ചകളുടെ പ്രധാന ദൗത്യം റാണിയുമായി ഇണചേരുകയാണ്.
കടന്നൽക്കൂട്ടിൽ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടാകും?
ഇതിന് ഒരു കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാനാകില്ല. കടന്നലിന്റെ ഇനം അനുസരിച്ച് കൂടിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില കടന്നലുകളുടെ കൂട്ടുകളിൽ ഏതാനും ഡസൻ അംഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടാകാം. മറ്റു ചില ഇനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങളുണ്ടാകാം; ചില വലിയ കൂട്ടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കടന്നലുകളും ഉണ്ടാകാം.
എല്ലാ കടന്നലുകളും കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നവയുമല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന കടന്നൽ ഇനങ്ങളും നിരവധിയുണ്ട്. സാമൂഹിക കടന്നൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ റാണിയും തൊഴിലാളികളായ പെൺകടന്നലുകളും ആൺകടന്നലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടന കാണാം.
കടന്നലിൽനിന്ന് തേൻ കിട്ടുമോ?
ഇതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം. സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്ന കടന്നലുകൾ തേനീച്ചകളെപ്പോലെ തേൻ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നവയല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർ ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ തേൻ കടന്നൽക്കൂടുകളിൽനിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്.
പല കടന്നലുകളും പൂക്കളിലെ മധുരമുള്ള സ്രവങ്ങളും പഴങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റു പ്രാണികളെയും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വേട്ടയാടുന്നു. അതേസമയം, ലോകത്ത് ചില പ്രത്യേക കടന്നൽ ഇനങ്ങൾ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം സംഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ “ഒരു കടന്നലിനും തേൻ പോലെയുള്ള മധുരഭക്ഷണം സംഭരിക്കാനാവില്ല” എന്നും പറയാനാകില്ല. എന്നാൽ തേനീച്ചകളെപ്പോലെ തേൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തേൻശേഖരണം സാധാരണ കടന്നലുകളുടെ സ്വഭാവമല്ല.
ഇവയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ കാണാനാകുമോ?
ഇവിടെയും രസകരമായൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം തേനീച്ചകളും കടന്നലുകളും പകൽ സജീവമായ ജീവികളാണ്. അവയുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല വെളിച്ചമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. പൂർണ ഇരുട്ടിൽ സാധാരണ തേനീച്ചകൾക്കും കടന്നലുകൾക്കും കാഴ്ച വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും.
എന്നാൽ എല്ലാ തേനീച്ചകളും കടന്നലുകളും രാത്രിയിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവയാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ചില പ്രത്യേക തേനീച്ചകളും കടന്നലുകളും രാത്രിയിലും സജീവമാണ്. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും സഞ്ചരിക്കാനും കൂട് കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രത്യേക അനുകൂലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ “രാത്രിയായാൽ ഇവ ഒന്നും കാണില്ല” എന്ന ധാരണയിൽ കൂടിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.
ഇവ ഉറങ്ങുമോ?
തേനീച്ചകൾക്ക് ഉറക്കത്തോട് സാമ്യമുള്ള വ്യക്തമായ വിശ്രമാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണയായി രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം കുറയുകയും അവ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഒരേ സമയക്രമം പിന്തുടരുന്നില്ല. രാത്രിയിലും സജീവമായ ചില തേനീച്ചകളും കടന്നലുകളും ഉണ്ട്.അതിനാൽ “രാത്രിയായാൽ മുഴുവൻ കൂട്ടവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കും” എന്നത് ശരിയല്ല. കൂടിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന സമയമായിരിക്കാം എന്നുമാത്രം കരുതാം.
കൂട് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
വീടിനടുത്തോ മരത്തിലോ കെട്ടിടത്തിലോ തേനീച്ചക്കൂടോ കടന്നൽക്കൂടോ കണ്ടാൽ സ്വയം ഇളക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കൂടിന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇവ കൂട്ടത്തോടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ സഹായം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്.
കുത്തേറ്റ ശേഷം ശ്വാസംമുട്ടൽ, മുഖത്തോ നാവിലോ തൊണ്ടയിലോ വീക്കം, തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം, ശരീരമാകെ തടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സമയം കളയാതെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടണം. മുമ്പ് കുത്തിനോട് ഗുരുതര അലർജി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം അടിയന്തര അഡ്രിനലിൻ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.
കടന്നലിനെക്കുറിച്ച് അധികം പേർക്കറിയാത്ത ചില കൗതുകങ്ങൾ: കൂട് ശരിക്കും പ്രകൃതിയുടെ ‘കടലാസ്’ തന്നെ!
കടന്നലുകളുടെ കൂട് കണ്ടാൽ കടലാസ് പോലെയാണ് തോന്നുക. അതിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. പല കടന്നൽ ഇനങ്ങളും മരച്ചീളുകളും ചെടികളുടെ നാരുകളും പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ചവച്ച് ഉമിനീരുമായി ചേർത്താണ് കൂട് നിർമിക്കാനുള്ള വസ്തു തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലാസ് പോലെയുള്ള ഘടനയായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില കടന്നലുകളെ പ്രകൃതിയിലെ കടലാസ് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.
സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ മുഖം നോക്കി തിരിച്ചറിയുന്നവർ!
കടന്നലുകളുടെ ബുദ്ധിശേഷിയെക്കുറിച്ചും രസകരമായ പഠനങ്ങളുണ്ട്. ചില കടന്നൽ ഇനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തിലെ പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Polistes fuscatus എന്ന കടന്നൽ ഇനത്തിൽ വ്യക്തികളെ മുഖത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, വളരെ ചെറിയ തലച്ചോറുള്ള ഈ ജീവികൾക്കും വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതിശയകരമായ കഴിവുണ്ട്.
കർഷകരുടെ രഹസ്യസഹായികൾ!
കടന്നലുകളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശല്യക്കാരായും അപകടകാരികളായും മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ ഇവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന ജോലിയുമുണ്ട്. പല കടന്നൽ ഇനങ്ങളും പുഴുക്കളെയും മറ്റു പ്രാണികളെയും പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നു. അതിനാൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ചില കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇവയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കടന്നലുകളെയും കണ്ടയുടൻ നശിപ്പിക്കേണ്ട ജീവികളായി കാണേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകളെയാണ് സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്.
ചൂടിലും കൂടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തന്ത്രം
ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ചില കടന്നൽ ഇനങ്ങൾ കൂടിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പേപ്പർ കടന്നലുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, ചൂട് കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടിലേക്ക് വെള്ളത്തുള്ളികൾ എത്തിച്ച്, ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് ആവിയാക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൂട് തണുപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത്, വളരെ ചെറിയ ജീവികളായിരുന്നിട്ടും പരിസ്ഥിതിയിലെ ചൂടിനെ നേരിടാൻ ഇവയ്ക്ക് അതിശയകരമായ സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.
ശല്യമായാൽ എന്തു ചെയ്യും?
കടന്നലുകൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങളിലേക്കും പഴങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടാം. വീടിനു പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ തുറന്നുവെക്കാതിരിക്കുക, മാലിന്യക്കുപ്പികൾ അടച്ചുവയ്ക്കുക, പഴുത്ത പഴങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കടന്നലുകളുടെ വരവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
പുതിന, ഗ്രാമ്പൂ തുടങ്ങിയ ചില സസ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സുഗന്ധതൈലങ്ങൾക്ക് കടന്നലുകളെ അകറ്റാനുള്ള സ്വഭാവം ചില പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഫലം എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ കൂട് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഉറപ്പുള്ള മാർഗമായി ഇവയെ കാണരുത്. ചെറിയ തോതിലുള്ള ശല്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സഹായക മാർഗമായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ.
കൂട് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ വെള്ളമൊഴിക്കുകയോ കുത്തി തകർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് കടന്നൽക്കൂടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടിന്റെ വലുപ്പം, സ്ഥാനം, കടന്നലിന്റെ ഇനം, മനുഷ്യർക്കുള്ള അപകടസാധ്യത എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ളിലോ ചുമരിനുള്ളിലോ ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തോ വലിയ മരത്തിലോ ഉള്ള കൂടുകൾ സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ പരിശീലനം ലഭിച്ച കീടനിയന്ത്രണ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. കൂട് കണ്ടെത്തിയാൽ കുട്ടികളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും അകറ്റിനിർത്തുക. കൂടിനടുത്ത് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ കല്ലെറിയുകയോ പുക കാട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്.
പ്രത്യേകിച്ച് “രാത്രിയായാൽ കടന്നലുകൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല” എന്ന ധാരണയിൽ കൂട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നില്ല.കൂട് വലുതാണെങ്കിൽ, ആളുകൾ സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുത്തേറ്റാൽ ഗുരുതര അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ- സ്വയം പരീക്ഷണം നടത്താതെ വിദഗ്ധ സഹായം തേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ശാസ്ത്രീയ മാർഗം.
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