Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightSciencechevron_rightആ​ക്സി​യം-4 ദൗ​ത്യം:...
    Science
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:34 PM IST

    ആ​ക്സി​യം-4 ദൗ​ത്യം: നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല ഇ​ന്ധ​ന ചോ​ർ​ച്ച; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Axium-4 mission: Fuel leak was not trivial; ISRO chairman acknowledges role of Indian researchers
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: ശു​ഭാ​ൻ​ഷു ശു​ക്ല​യെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച (ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്) ആ​ക്സി​യം -4 ദൗ​ത്യം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​​ടെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഉ​സ്മാ​നി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങിലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​തു​വ​രെ​യും പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    ജൂ​ൺ 11നാ​യി​രു​ന്നു ശു​ഭാ​ൻ​ഷു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നാ​ല് യാ​ത്രി​ക​രെ​യൂം വ​ഹി​ച്ച് പേ​ട​കം പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, റോ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ഫീ​ഡ് ലൈ​നി​ൽ ചോ​ർ​ച്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദൗ​ത്യം 25ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​. ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ കെ​ന്ന​ഡി സ്​​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്ക് ജൂ​ൺ 10നു ​ത​ന്നെ ചോ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള​താ​യി അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫീ​ഡി​ൽ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ചോ​ർ​ച്ച എ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രോ​ട് 14 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. ഒ​ന്നി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​​ല്ല. ചോ​ർ​ച്ച എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എ​ന്നും വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, റോ​ക്ക​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഞാ​ൻ 40 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക​റി​യാം, ഈ ​വി​ധ​ത്തി​ൽ വി​ക്ഷേ​പ​ണം ന​ട​ന്നാ​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ദൗ​ത്യം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഫീ​ഡ് ലൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന ചോ​ർ​ച്ച കണ്ടെത്തിയയ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ വി​ക്ഷേ​പ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ശു​ഭാ​ൻ​ഷു​വി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും യാ​​ത്ര വ​ൻ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചേ​നെ​. റോ​ക്ക​റ്റ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യു​ടെ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 18 ദി​വ​സ​ത്തെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ജൂ​ലൈ 15ന് ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശു​ഭാ​ൻ​ഷു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:isrospace mission
    News Summary - Axium-4 mission: Fuel leak was not trivial; ISRO chairman acknowledges role of Indian researchers
    Similar News
    Next Story
    X