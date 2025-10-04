Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightSciencechevron_rightഅ​സ്ട്രോ സാ​റ്റ് @ 10
    Science
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:11 AM IST

    അ​സ്ട്രോ സാ​റ്റ് @ 10

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സ്ട്രോ സാ​റ്റ് @ 10
    cancel
    Listen to this Article

    ജ്യോ​തി​ശ്ശാ​സ്​​​ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച കൃ​ത്രി​മോ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് അ​സ്ട്രോ സാ​റ്റ്. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 650 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ചു​റ്റി, പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല ത​രം​ഗ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന അ​സ്ട്രോ സാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം.

    2015 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നാ​യി​രു​ന്നു വി​ക്ഷേ​പ​ണം; ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ, പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ പ​തി​ഞ്ഞു.

    ത​മോ​ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ട്രോ​ൺ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ദൂ​ര ഗാ​ല​ക്സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ബ​ട്ട​ർ​ഫ്ലൈ നെ​ബു​ല​യു​ടെ വ​ലുപ്പം കൃ​ത്യ​മാ​യി ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്ത​തും അ​സ്​​ട്രോ​സാ​റ്റ് ത​ന്നെ. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ട്രോ​സാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ലാ​വ​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Science NewsAstrosatLatest News
    News Summary - astrosat@10
    Similar News
    Next Story
    X