ആയിരത്തിലേറെ വർഷം കാട് മൂടിക്കിടന്ന രഹസ്യം! മെക്സിക്കൻ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരാതന മായൻ നഗരം കണ്ടെത്തി

ആയിരത്തിലേറെ വർഷം കാട് മൂടിക്കിടന്ന രഹസ്യം! മെക്സിക്കൻ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരാതന മായൻ നഗരം കണ്ടെത്തിtext_fields
മെക്സിക്കോയിലെ നിബിഡ വനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങളായി പുറംലോകം കാണാതെ ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പുരാതന മായൻ നഗരം പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നായാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. തെക്കൻ മെക്സിക്കോയിലെ കാംപെഷെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ കൺസർവേഷൻ മേഖലയായ കാറ്റക്മുൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിനുള്ളിലാണ് ഈ നഗരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
'മിനാൻബെ' എന്നാണ് ഈ നഗരത്തിന് ഗവേഷകർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. യുക്കാടെക് മായൻ ഭാഷയിൽ 'ഇവിടെ പാതയില്ല' എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അത്രമേൽ ദുർഘടവും കാടുമൂടിയതുമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഗവേഷക സംഘം ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിയത് എന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് നൽകിയത്. മെക്സിക്കൻ-സ്ലൊവേനിയൻ സംയുക്ത ഗവേഷക സംഘമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ.
സ്ലൊവേനിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആൻഡ് ആർട്സിലെ പ്രശസ്ത പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ഇവാൻ സ്പ്രാജ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ ദൗത്യം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സെൻട്രൽ മായൻ താഴ്വരകളിൽ ഇവർ നടത്തിവന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. മെക്സിക്കോയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആന്ത്രോപോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയായിരുന്നു വനത്തിനുള്ളിലെ പര്യവേക്ഷണം.
ആകാശമാർഗ്ഗമുള്ള ലിഡാർ ലേസർ സ്കാനിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാടിന്റെ പച്ചപ്പിനടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഏകദേശം 15 ഹെക്ടറോളം പ്രദേശത്ത് ഈ നഗരം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 43 അടി (13 മീറ്റർ) ഉയരമുള്ള, നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പിരമിഡ് ക്ഷേത്രമാണ് നഗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഇത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തമായ 'റിയോ ബെക്' വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ 14 ബലിപീഠങ്ങളും ശിലാഫലകങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഫലകത്തിൽ ഒരാളുടെ തല വെട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആചാരപരമായ ദൃശ്യങ്ങളും എ.ഡി 849നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മായൻ കലണ്ടർ തിയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടാര സമാനമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, വലിയ പൊതുചതുരങ്ങൾ, കൃഷിക്കും ജലസംഭരണത്തിനുമായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ കനാലുകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഈ നഗരത്തിന്റെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണ മികവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സാധാരണയായി വനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന പുരാതന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം നിധി വേട്ടക്കാരുടെയും മരംവെട്ടുകാരുടെയും കടന്നുകയറ്റവും കൊള്ളയടിക്കലും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ മിനാൻബെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത, ഇത് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതവും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്തതുമായ നിലയിലായിരുന്നു എന്നതാണ്. കടുത്ത ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയെയും പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച്, കിലോമീറ്ററുകളോളം കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചാണ് ഗവേഷകർ ഇവിടെയെത്തിയത്.
ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് മുമ്പ് മരംവെട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ച താൽക്കാലിക പാതകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ മായൻ നഗരമാണിത്. മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സുവർണ്ണകാലവും തകർച്ചയുംഗവേഷകരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനപ്രകാരം എ.ഡി 600 നും 900 നും ഇടയിലുള്ള 'ലേറ്റ് ക്ലാസിക്' കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നഗരം സജീവമായിരുന്നത്.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വസിച്ചിരുന്ന മായൻ താഴ്വരകളിലെ കാർഷിക, വ്യാപാര ശൃംഖലകളിൽ ഈ നഗരം വലിയൊരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. നഗരത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ ചില ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നതിന്റെ സൂചനകളും പുരാവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്മാരകങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തകർത്ത നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പത്താം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഈ നഗരം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായാണ് കരുതുന്നത്.
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