30,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഡിഎൻഎ; പുരാതന മനുഷ്യർ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

30,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഡിഎൻഎ; പുരാതന മനുഷ്യർ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തൽtext_fields
മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പുരാതന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ശാസ്ത്രലോകം. ഏകദേശം 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഡിഎൻഎ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി ജനിതക ബന്ധമുള്ള ഡിഎൻഎയാണ് ഈ സ്ത്രീയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹിമയുഗത്തിലെ പുരാതന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന മുൻകാല സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഈ പഠനം പൂർണ്ണമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
പണ്ടുകാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിമയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുമായി ഇടപഴകാതെ അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതുവായ ധാരണ.
എന്നാൽ ഫ്രാൻസിലെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത പുരാതന അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഈ വാദത്തെയാണ് പൊളിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനിതക സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയെന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള കിഴക്കൻ യൂറോപ്പും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും തമ്മിൽ അന്നേകാലത്ത് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റമോ ആശയവിനിമയമോ സമ്പർക്കമോ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹിമയുഗത്തിന്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും കഠിനമായ തണുപ്പിനെയും അതിജീവിച്ച് പുരാതന മനുഷ്യർ വലിയ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ജനിതക പരമായ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും ഈ പഠനം തെളിയിക്കുന്നു.
ആധുനിക സയൻസിന്റെയും പുരാ-ഡിഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വളർച്ചയാണ് ഇത്തരം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജനിതക കോഡുകൾ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉത്ഭവത്തെയും കുടിയേറ്റ പാതകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നുണ്ട്.
ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുരാതന മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാനും ഈ കണ്ടെത്തൽ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.