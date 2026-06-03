3,500 വർഷം മുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? വെങ്കലയുഗ കലയുടെ മുഖം മാറ്റിയ കണ്ടെത്തൽ

3,500 വർഷം മുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? വെങ്കലയുഗ കലയുടെ മുഖം മാറ്റിയ കണ്ടെത്തൽtext_fields
പൈലോസ്: ഗ്രീസിലെ പുരാതന നഗരമായ പൈലോസിന് സമീപം നടന്ന ഒരു ഖനനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ചെറിയ കല്ല് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരെയും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'പൈലോസ് കോംബാറ്റ് അഗേറ്റ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കൊച്ചു കല്ല്, വെങ്കലയുഗത്തിലെ കരകൗശലവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ ധാരണകളെ മുഴുവൻ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പൈലോസിന് സമീപമുള്ള ഒരു പുരാതന ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അമൂല്യമായ വസ്തു ലഭിച്ചത്. അക്കാലത്തെ പ്രതാപശാലിയായ ഒരു പോരാളിയുടേതാണ് ഈ ശവകുടീരം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതിനെ 'ഗ്രിഫിൻ വാരിയർ ടോംബ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിരവധി ആയുധങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയ ആ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ അഗേറ്റ് കല്ല്.
കേവലം 3.6 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള ഈ ചെറിയ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് പോരാടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു യുദ്ധരംഗമാണ് ഇതിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കല്ലിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ ആധുനിക ഭൂതക്കണ്ണാടികളുടെയോ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുടെയോ സഹായം ആവശ്യമാണ്. 3,500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.
വെങ്കലയുഗത്തിലെ കലാകാരന്മാർ ജ്യാമിതീയമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന മുൻധാരണകളെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ തകർത്തത്. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 1450ലാണ് ഈ ശവകുടീരം നിർമിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ കല്ലിലെ കൊത്തുപണികളുടെ ശൈലി, ഗ്രീസിലെ അയൽ സംസ്കാരമായ 'മിനോവൻ' സംസ്കാരവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ അതിമനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ മിനോവൻ കലാകാരന്മാർ അക്കാലത്ത് പ്രശസ്തരായിരുന്നു. അധികാരവും സമ്പത്തും കാണിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച കലാസൃഷ്ടികൾ ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണിത്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിൻസിനാറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തൽ പുറംലോകമറിയുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ വലിയ നിർമിതികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു വസ്തുക്കൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വെങ്കലയുഗത്തിലെ യൂറോപ്യൻ കലയുടെ വളർച്ച, നാം കരുതിയതിനേക്കാൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണവും സാങ്കേതികമായി മുന്നേറിയതുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ 'പൈലോസ് കോംബാറ്റ് അഗേറ്റ്' തെളിയിക്കുന്നു.
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