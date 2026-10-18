'75,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആസൂത്രിത കൊലപാതകം!'; നിയാണ്ടർത്താലുകളുടെ ജീവിതം അക്രമസ്വഭാവമുള്ളതോ?text_fields
ഏകദേശം 75,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ മൂർച്ചയേറിയ മരച്ചില്ല കൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാനിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത നിയാണ്ടർത്താൽ അസ്ഥികൂടത്തിലെ തോളെല്ലിൽ കാണപ്പെട്ട 15 മില്ലീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ദ്വാരം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യർ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ മാരകമായ ആക്രമണത്തിന്റെ തെളിവാകാമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുറിവിന്റെ ദിശയും അസ്ഥിയിലെ അടയാളങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ഗവേഷക സംഘം, മരച്ചില്ല പോലുള്ള ആയുധം ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറി ശ്വാസകോശത്തെയും പ്രധാന രക്തധമനികളെയും തകർത്ത് ഇടത് തോളെല്ലിലൂടെ പുറത്തുവന്നതായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഹൃദയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഒരു ആക്രമണമാകാം ഇതെന്നാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കേംബ്രിജ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. എമ്മ പോമറോയ് വിശദമാക്കുന്നത്. 'ഷാനിദാർ എ' (Shanidar A) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോസിൽ ശേഖരത്തിൽ തോളെല്ലിന് പുറമെ മൂന്ന് വാരിയെല്ലുകളും വലതുകൈയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഏതാനും പല്ലുകളും ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര മാസികയായ 'സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ്'ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന പഠനം, നിയാണ്ടർത്താൽ സമൂഹങ്ങളിൽ മുൻപ് കരുതിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അക്രമങ്ങളും പരസ്പര പോരാട്ടങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന വാദത്തിന് ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു. ഏകദേശം 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് പൂർണ്ണമായി വംശനാശം സംഭവിച്ച മനുഷ്യ വംശമാണ് നിയാണ്ടർത്താലുകൾ. ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ പൂർവ്വികരായ ഹോമോ സാപ്പിയൻസുമായി ഭൂമിയിൽ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർ.
മാരകമായ മുറിവ് ഏതെങ്കിലും വേട്ടയാടലിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാകാം എന്ന സാധ്യത ഗവേഷകർ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. എങ്കിലും, ഒരു എതിരാളിയുടെ ബോധപൂർവ്വമായ ആക്രമണമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ലണ്ടനിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രൊഫ. ക്രിസ് സ്ട്രിങർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മുറിവിന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാനവും വ്യാപ്തിയും അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
നേരത്തെ 1957-ൽ ഇതേ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറ്റൊരു 50,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിയാണ്ടർത്താലിന്റെ വാരിയെല്ലിലും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതും ഭാഗികമായി സുഖപ്പെട്ടതുമായ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, 2022-ൽ സ്പെയിനിലെ 'പിറ്റ് ഓഫ് ബോൺസ്' എന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 4,30,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിയാണ്ടർത്താൽ തലയോട്ടികളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മാരകമായ പരിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പണ്ടുമുതലേ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
പണ്ടുകാലത്ത് മനുഷ്യർ കൃഷിയും സ്ഥിരവാസവും ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് സംഘടിത യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും രൂപംകൊണ്ടതെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ പൊതുവായ വിശ്വാസം. എന്നാൽ, അതിനും വളരെ മുൻപ്, വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വ്യക്തിഗത കൊലപാതകങ്ങളും സായുധ സംഘട്ടനങ്ങളും വ്യാപകമായിരുന്നു എന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അക്രമങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും വേരുകൾ നാം കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നത്.
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