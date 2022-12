cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 2031ഓ​ടെ 20 ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ 700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് യൂ​നി​റ്റ് 2023ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ക​ക്രാ​പാ​റി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യും. അ​തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം മൂ​ന്ന് ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ൽ​പാ​ക്ക​ത്ത് 500 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ഫാ​സ്റ്റ് ബ്രീ​ഡ​ർ റി​യാ​ക്ട​ർ 2024ലും ​കൂ​ടം​കു​ള​ത്ത് ര​ണ്ട് 1,000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ 2025ലും ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ജി​തേ​ന്ദ്ര സി​ങ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ റാ​വ​ത് ഭാ​ട്ട​യി​ലെ ര​ണ്ട് 700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ 2026 ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. കൂ​ടം​കു​ള​ത്ത് 2027 ഓ​ടെ 1,000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്റെ ര​ണ്ടു യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഗോ​ര​ഖ്പൂ​രി​ൽ 2029ഓ​ടെ 700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഗോ​ര​ഖ്പൂ​രി​ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കൈ​ഗ​യി​ലും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ചു​ട്ക​യി​ലും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​ഹി ബ​ൻ​സ്വാ​ര​യി​ലും 700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വീ​ത​മു​ള്ള 10 ആ​ണ​വോ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നു​മ​തി​യും ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 10 ആ​ണ​വോ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ 2031ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 15,000 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2017-18നും 2021-22 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടം​കു​ളം ആ​ണ​വോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി 48,382 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​താ​യി സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

20 new nuclear power plants to be commissioned in India by 2031