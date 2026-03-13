Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 March 2026 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 11:49 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​
    cancel
    camera_alt

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ 16ാം പ്ര​തി ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര്​ രാ​ജീ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ര​ണ്ടു​ കേ​സു​ക​ളി​ലും ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ലെ ​കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ​എ​സ്.​പി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ത​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ന്റെ ക​ണി​ക പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ​യും സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ്​​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ത​ന്ത്രി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജാ​മ്യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​കാ​ര​ത്തെ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗു​രു​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണി​ത്. തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​ക്ക്​ വീ​ഴ്ച​പ​റ്റി​യെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന് 2019 ജൂ​ൺ 16ന് ​ത​ന്ത്രി അ​നു​കൂ​ല മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 42,800 ഗ്രാം ​തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ള​ക്കി​മാ​റ്റി, ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് മ​ഹ​സ​റി​ൽ തെ​റ്റാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​തി​ലൊ​ക്കെ ത​ന്ത്രി​ക്കും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerela govthight courtSabarimalaKerala
    News Summary - Government moves High Court to cancel Sabarimala gold theft Thantri's bail
    X