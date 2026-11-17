ഫാഷൻ ലോകത്തെ കളർഫുളാക്കും, സെബ്റോണിക്സിന്റെ 'പൂക്കി' ഹെഡ്ഫോണുകൾtext_fields
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ആണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്? എങ്കിൽ സെബ്റോണിക്സിന്റെ (Zebronics) ഈ സീരീസ് ഹെഡ്ഫോണുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. മികച്ച ഫീച്ചറുകളുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഹെഡ്ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലും മികച്ചൊരു അവസരം വേറെയില്ല. സെബ്റോണിക്സിന്റെ കിടിലൻ ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ 50% മുതൽ 70% വരെ വമ്പൻ വിലക്കുറവിലാണ് ആമസോണിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റൈലൻ ലുക്കിലും, എന്നാൽ ഓഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെയുമാണ് കമ്പനിയുടെ തണ്ടർ, ഡ്യൂക്ക്, ബ്രോ, സൈലൻസിയോ സീരീസുകൾ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യുവതലമുറയുടെ ഫാഷൻ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും ഒരുപോലെ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോണുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ, ആകർഷകമായ ചുവപ്പ്, നീല, പച്ച, ഗ്രേ, കാപ്പി തുടങ്ങി നിരവധി നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം ഉപയോഗിച്ചാലും ചെവിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാത്ത മൃദുവായ ഇയർ കുഷ്യനുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്ബാൻഡും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ബാറ്ററി പെർഫോമൻസാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റുകൾ നൽകുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്ന ബ്രാൻഡാണ് സെബ്റോണിക്സ്. ദൈനംദിന ഉപയോഗം മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമിംഗ് വരെ ഓരോ ഉപഭോക്താവിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഹെഡ്ഫോൺ സീരീസുകളാണ് സെബ്റോണിക്സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.