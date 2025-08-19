Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Aug 2025 12:14 PM IST
    19 Aug 2025 12:16 PM IST

    എത്തി മക്കളെ, ഹോണർ X7c 5G

    ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, മൂൺലൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളോടെ ഓണർ X7c 5G ഓഗസ്റ്റ് 18 തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 5,200mAh ബാറ്ററിയും 35W സൂപ്പർചാർജ് വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കൂടാതെ, അഡ്രിനോ 613 GPUനൊപ്പം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ ചിപ്‌സെറ്റ് എന്നിവ ഈ ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളാണ്. രാജ്യത്ത് ആമസോൺ വഴി മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാകുക. പ്രത്യേക ലോഞ്ച് വിലയായി ഓഗസ്റ്റ് 20ന് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഇത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഓഫർ മാത്രമായിരിക്കും. Honor X7c 5G വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആറ് മാസം വരെയുള്ള നോ-കോസ്റ്റ് EMI ഓപ്ഷനും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്.

    Honor X7c 5Gയുടെ സവിശേഷതകളും ഫീച്ചറുകളും

    • ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാജിക്ഒഎസ് 8.0ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോൺ.
    • 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 850 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് (2,412×1,080 പിക്സൽസ്) TFT LCD സ്ക്രീൻ.
    • 4nm ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 2 ചിപ്‌സെറ്റ്
    • 8GB റാമ് 256GB ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജ്. കൂടാതെ, ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പും 300 ശതമാനം ഹൈ-വോളിയം മോഡും.
    • ഇത് പുറത്തുള്ള കേൾവിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നു.
    • ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ, Honor X7c 5Gക്ക് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്.

    50 മെഗാപിക്സൽ f/1.8 പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും 2 മെഗാപിക്സൽ f/2.4 ഡെപ്ത് സെൻസറും. സിംഗിൾ എൽ.ഇ.ഡി ഫ്ലാഷ്, പോർട്രെയ്‌റ്റ്, നൈറ്റ്, അപ്പേർച്ചർ, PRO, വാട്ടർമാർക്ക്, HDR മോഡുകൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്, മുൻവശത്ത്, ഹോൾ-പഞ്ച് കട്ടൗട്ടിൽ 5 മെഗാപിക്സൽ f/2.2 സെൽഫി ക്യാമറ.

    • IP64 റേറ്റിങ്.
    • 35W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് 5,200mAh ബാറ്ററി.
    • 24 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിങ്, 18 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ, 59 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 46 മണിക്കൂർ കോളിങ്.
    • അൾട്രാ പവർ-സേവിങ് മോഡ്.
    • കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou,ഗലീലിയോ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിനുണ്ട്.
