    8 Aug 2025 1:56 PM IST
    8 Aug 2025 1:57 PM IST

    മികച്ച ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ഗ്രിൽ
    പാചകം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ആയാലോ...
    നമ്മളിൽ പലർക്കും Oven Toaster Grill (OTG) എന്നത് സാധാരണ ഭക്ഷണം അൽപ്പംകൂടി രുചികരമാക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പിസ്സയോ കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴോ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന അടുക്കളയിലെ ഒരു ഉപകരണമാണ്.ഒരു Oven Toaster Grill (OTG) തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ വലുപ്പം, പാചക ആവശ്യങ്ങൾ, അടുക്കളയിലെ സ്ഥലപരിമിതി എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബേക്കിങ്, ഗ്രില്ലിങ്, ടോസ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച ചില OTG മോഡലുകൾ ഇതാ.

    1. Philips HD 6977/00 55 Litre Digital Oven Toaster Grill

    വലിയ ഒത്തുകൂടലുകൾക്കും വിവിധതരം വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടി നിർമിച്ചതാണ് ഫിലിപ്‌സിന്‍റെ 55 ലിറ്റർ ഡിജിറ്റൽ Oven Toaster Grill (OTG). ഇതിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് കേക്കുകളോ ഒരു കൂട്ടം പിസ്സകളോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബ്രഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലുള്ള 11 പ്രീസെറ്റ് മെനുകൾ ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ടച്ച് കൺട്രോളുകളും മികച്ച താപനില ക്രമീകരണവും ഓരോ ബേക്കിങ്ങും മികച്ചതാക്കുന്നു. കൺവെക്ഷൻ ഫാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ചൂട് നൽകുന്നതിനാൽ ഒരു ഭാഗം കരിഞ്ഞുപോകുകയോ വേവാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല. കുടുംബങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായതും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഇത്, നിങ്ങളുടെ ജോലി ഭാരം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം നൽകുന്നു.

    Philips HD6977/00 55 Litre Digital Oven Toaster Grill

    Specifications

    Capacity -55L

    Power -2000W

    Preset Menus -11

    Safety -Child Lock

    2. Glen Multi-Function OTG

    ഗ്ലെൻ മൾട്ടി-ഫങ്ഷൻ OTG ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബത്തിനിഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമാണ്. ഇതിന്‍റെ 35 ലിറ്റർ വലിപ്പം ചെറിയ ഒത്തുകൂടലുകൾക്കും വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ വിരുന്നുകൾക്കും തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. കേക്കുകൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനോ റൊട്ടിസ്സെറിയിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ആറ് വ്യത്യസ്ത ഹീറ്റിങ് മോഡുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കേണ്ടി വരില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ടൈമർ ബെൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തയാറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ലളിതമായ താപനില ക്രമീകരണങ്ങളും ഓവൻ ലൈറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയപാചകങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാവുന്ന ക്രംബ് ട്രേ വൃത്തിയാക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നു.

    Glen Multi-Function OTG

    Specifications

    Capacity -35L

    Power -2100W

    Heating Modes -6

    Rotisserie -Motorised

    3. AGARO Marvel Oven Toaster Grille

    ഹോം കുക്കിങ്ങിനും ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിശ്വസനീയമായ ബേക്കിങ്ങും റോസ്റ്റിങ്ങും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് AGARO മാർവൽ 25L OTG. അഞ്ച് ഹീറ്റിങ് മോഡുകളും ഒരു റൊട്ടിസ്സറിയും ഉള്ള ഇത് കേക്കുകളും ബ്രെഡും മുതൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇറച്ചിയും പച്ചക്കറികളും വരെ തയാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ടൈമറും താപനില നിയന്ത്രണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു. ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസിലൂടെ പാചകത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും വാരാന്ത്യ വിരുന്നുകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായതും, ഉറപ്പുള്ളതും, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു സഹായിയാണ്.

    AGARO Marvel Oven Toaster Grille

    Specifications

    Capacity -25L

    Power -1600W

    Heating Modes -5

    Rotisserie -Motorised

    4. Wonderchef OTG

    Wonderchef 60L OTG ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും അത്താഴം ഒരുക്കുന്നതും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുമെല്ലാം എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന്‍റെ വലിയ ശേഷി കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു. കൺവെക്ഷൻ, റൊട്ടിസ്സെറി മോഡുകൾ കാരണം, കേക്കുകളും റോസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൃത്യമായി പാകമായി കിട്ടുന്നു. കൃത്യമായ സമയവും താപനിലയും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാചകം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രംബ് ട്രേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കലും വളരെ എളുപ്പമാണ്. മികച്ച രീതിയിൽ നിർമിച്ചതും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുമായ ഇത്, എല്ലാ ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിനും വിശേഷാവസരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സഹായകമാണ്.

    Wonderchef OTG

    Specifications

    Capacity -60L

    Cooking Modes -Convection & Rotisserie

    Warranty -2 Years

    5. Wonderchef Oven Toaster Griller

    ചെറുതെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായ Wonderchef 17L OTG, എല്ലാ ദിവസത്തെയും ബേക്കിംഗും, ഗ്രില്ലിങ്ങും, ടോസ്റ്റിങ്ങും വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. തിരക്കുള്ള അടുക്കളകൾക്കും ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ഒരു ദിവസം ബ്രെഡും കേക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഗ്രിൽ ചെയ്ത പച്ചക്കറികളോ ചിക്കനോ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹീറ്റർ ഭക്ഷണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പാകം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൺട്രോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലം നൽകുന്നു. ഓട്ടോ ഷട്ട്-ഓഫ് ഫീച്ചർ സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രംബ് ട്രേയും ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കലും വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം.

    Wonderchef Oven Toaster Griller

    Specifications

    Capacity -17L

    Heating -Stainless steel elements

    Temperature -Up to 250ºC, adjustable

    Warranty -2 Years

    6. Morphy Richards 30Rcss Otg Oven

    Morphy Richards 30Rcss OTG സ്റ്റൈലും പ്രായോഗികതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ദൈനംദിന പാചകത്തെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നു. കൺവെക്ഷൻ ഫാനും റൊട്ടിസ്സറിയും ഉപയോഗിച്ച് മൊരിഞ്ഞ ബ്രെഡുകൾ മുതൽ ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ വരെ ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം. ഉൾവശത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഓണായിരിക്കുന്നതിനാൽ പാചകത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. കൃത്യമായ താപനില ക്രമീകരണങ്ങൾ കാരണം വിഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി പാകമാകുന്നു. ആറ് വ്യത്യസ്ത മോഡുകൾ, എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാവുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബോഡി, ആകർഷകമായ ഗോൾഡ്-ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവ ഈ OTGയെ അടുക്കളയിലെ ഒരു ഉപകരണമെന്നതിലുപരി ഒരു അലങ്കാരവസ്തു കൂടിയാക്കി മാറ്റുന്നു.

    Morphy Richards 30Rcss Otg Oven

    Specifications

    Capacity -30L

    Power -1600W

    Cooking Modes -6

    Warranty -2 Years

    7. Longway Royal OTG

    ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കും തിരക്കുള്ള ദമ്പതികൾക്കും പാചകത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒതുക്കമുള്ള ഒരു OTG ആണ് Longway Royal 12L. ഇതിലെ ടൈമറും വിപുലമായ താപനില ക്രമീകരണവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, ബേക്ക് ചെയ്യാനും, ഗ്രിൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആക്സസറികളും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഉടൻ തന്നെ പിസ്സ, കേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ അടുക്കളയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

    Longway Royal OTG

    Specifications

    Capacity -12L

    Power -1000W

    Temperature -50–250°C

    Warranty -1 Year

    8. iBELL EO19LG 19L OTG

    ചെറുതും പ്രായോഗികവുമായ iBELL EO19LG 19L OTG,വലിയതും ചെറുതുമായ എല്ലാ അടുക്കളകളിലും ദൈനംദിന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആറ് ഹീറ്റിങ് മോഡുകളും വിശ്വസനീയമായ ടൈമറും ഉള്ളതിനാൽ, തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകമാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, കറുപ്പ് നിറം ഏത് അടുക്കളക്കും യോജിക്കുന്നതാണ്. ഉപയോഗിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഇത്. നീണ്ട വാറന്റിയോടെയുള്ളതിനാൽ മനസ്സമാധാനത്തോടെ പാചകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    iBELL EO19LG 19L OTG

    Specifications

    Capacity -19L

    Power -1500W

    Heating Modes -6

    Warranty -1+1 Years (with registration)

    9.Morphy Richards Digital Otg

    പരമ്പരാഗതമായ ബേക്കിങ്ങിനപ്പുറം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് Morphy Richards Digital OTG (29L, Deep Blue). എയർ ഫ്രൈ ഫീച്ചറിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ ചിപ്‌സും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം, ഫ്രൂട്ട്സ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ, റൊട്ടിസ്സെറി ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാദിഷ്ടമായ റോസ്റ്റ് വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കാം. ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്‌പ്ലേയും 13 പ്രീസെറ്റ് മെനുകളും ഉള്ളതിനാൽ പാചകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. കൂടാതെ, ഇത് എല്ലാ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളും വാരാന്ത്യ വിഭവങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആകർഷകമായതും, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, ഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ ഇത്, പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

    Morphy Richards Digital Otg

    Specifications

    Capacity -29L

    Power -2000W

    Preset Menus -13 (digital)

    Warranty -2 Years

