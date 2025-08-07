വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ലാപ്ടോപ്പുകൾ: ആമസോൺ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025text_fields
വിശ്വസനീയവും ബജറ്റിന് അനുയോജ്യവുമായ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ പഠനം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, വിനോദം എന്നിവയ്ക്കായി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആമസോൺ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025 അതിനൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകൾക്ക് 45% വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ സെയിൽ, മികച്ച പ്രകടനം, ബാറ്ററി ലൈഫ്, പോർട്ടബിലിറ്റി, താങ്ങാനാവുന്ന വില എന്നിവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് അസാമാന്യമായ മൂല്യം നൽകുന്നു.
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവൽ 2025ൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മികച്ച ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ഡീലുകൾ. വിർച്വൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക, അസൈൻമെന്റുകൾ ചെയ്യുക, പ്രോജക്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവേളകളിൽ ഷോകൾ കാണുക എന്നിവക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല വിദ്യാർഥി ലാപ്ടോപ്പ് ഭാരം കുറഞ്ഞതും, ദീർഘനേരം ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നതും, ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജും, ലാഗ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിടാസ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല പ്രോസസറും ഉള്ളതായിരിക്കണം. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും അനുയോജ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഈ സെയിലിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലോ ബഡ്ജറ്റിലോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആമസോൺ സെയിലിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച ഡീലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത്. വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏതെക്കെ എന്ന് നേക്കാം.
1. Acer Aspire Lite
ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 42% കിഴിവോടെ, AMD Ryzen 5-5625U Hexa-Core പ്രോസസ്സറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Acer Aspire Lite, വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ എല്ലാ സവിശേഷതകളുമുള്ള ശക്തവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. സുഗമമായി മൾട്ടിടാസ്കിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച മൂല്യം നൽകുന്നു. 16GB RAMഉം 512GB SSDയും വേഗതയേറിയ പ്രവർത്തനവും അതിവേഗം ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് സമയപരിധി പാലിക്കേണ്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. മെറ്റൽ ബോഡിയും, സ്ലിം പ്രൊഫൈലും, ആകർഷകമായ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള 15.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേയും ഈ വർഷത്തെ ആമസോൺ സെയിലിൽ ഇതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. ഇത് ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിനും സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും മികച്ചതാണ്.
2. HP Pavilion 13th Gen Intel Core i5-1340P
HP Pavilion 15-eg3027TU ഒരു ശക്തമായ വിദ്യാർഥി ലാപ്ടോപ്പാണ്. 13ാം തലമുറ Intel Core i5-1340P പ്രൊസസ്സർ ഉള്ളതിനാൽ പഠനത്തിനും ക്രിയേറ്റിവ് ജോലികൾക്കും ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമായ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് 16GB RAMഉം 512GB SSDയും ഉണ്ട്, ഇത് പഠനം, നോട്ട് എടുക്കൽ, കോഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസൈനിങ് ജോലികൾ എന്നിവയക്ക് സുഗമമായ മൾട്ടിടാസ്കിങ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. കണ്ണുകൾക്ക് ആയാസം വരാതെ ദീർഘനേരം പഠിക്കുന്നതിന് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ 15.6 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD IPS ഡിസ്പ്ലേയും അതിന്റെ anti-glare, micro-edge ഡിസൈനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും. B&Oയുടെ സ്പീക്കറുകൾ, Wi-Fi 6, ബാക്ക്ലിറ്റ് കീബോർഡ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്ക്കും വിനോദത്തിനും ഒരുപോലെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണിത്.
3. Dell 15 Thin & Light Lapto
ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ, ബഡ്ജറ്റിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് Dell 15 (Smartchoice). 13ാം തലമുറ Intel Core i3-1305U പ്രൊസസ്സറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഈ ഭാരം കുറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ്, 8GB RAMഉം 512GB SSDയും ഉപയോഗിച്ച് സുഗമമായ മൾട്ടിടാസ്കിങ് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, ഗവേഷണം, അസൈൻമെന്റുകൾ, ചെറുതായി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ മികച്ചതാണ്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 36% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്, ഈ സീസണിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഡീലുകളിൽ ഒന്നാണ്. Windows 11, MS Office 2024, McAfee 12 മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, വിവിധതരം പോർട്ടുകൾ എന്നിവയോടു കൂടി വരുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പ്, പഠന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ തയാറായതും ഭാവിയിലേക്കായി ഒരുക്കിയതുമാണ്.
4. ASUS Vivobook 15,13th Gen
പുതിയ 13-ാം തലമുറ Intel Core i7-13620H പ്രോസസ്സറുമായി വരുന്ന ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ838WS, കൂടുതൽ പവർ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും കോഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അക്കാദമിക് രംഗത്ത് തിരക്കുള്ളവർക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു മികച്ച ലാപ്ടോപ്പാണ്. 16GB RAMഉം 512GB SSDയും ഉള്ള ഇത്, എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്കും, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ മൾട്ടിടാസ്കിങ് വേണ്ടിവരുന്ന ആർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഹൈ-പെർഫോമൻസ് മെഷീനാണ്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 31% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പ്, ബഡ്ജറ്റുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോലും ഒരു പ്രീമിയം കോൺഫിഗറേഷൻ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. 15.6 ഇഞ്ച് FHD anti-glare ഡിസ്പ്ലേ, ആകർഷകമായ Quiet Blue ഡിസൈൻ, ബാക്ക്ലിറ്റ് കീബോർഡ് എന്നിവ ദീർഘനേരമുള്ള പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യവും സ്റ്റൈലും നൽകുന്നു.
5. acer AspireGo14
ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ 5 125H AI പ്രൊസസ്സറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Acer Aspire Go 14 (AG14-71M), സാങ്കേതികവിദ്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും മൾട്ടിടാസ്കിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായ, ഭാവിയിലേക്ക് തയാറാക്കിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. 16GB DDR5 RAMഉം 512GB SSDയും ഉള്ളതിനാൽ, പ്രോഗ്രാമിങ്, ഓൺലൈൻ ഗവേഷണം, അസൈൻമെന്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യൽ, ലഘുവായ AI ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വേഗതയാർന്ന പ്രകടനം ഇത് നൽകുന്നു. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പ്രീമിയം ലാപ്ടോപ്പ്, വേഗതയും, പോർട്ടബിലിറ്റിയും, ദീർഘകാല ഉപയോഗവും ഒരുമിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡീലാണ്. 16:10 അസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉള്ള ഇതിന്റെ 14-ഇഞ്ച് WUXGA IPS ഡിസ്പ്ലേ, ഡോക്യുമെന്റുകൾ വായിക്കുന്നതിനും സ്പ്ലിറ്റ്-സ്ക്രീൻ മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ കൂടുതൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് നൽകുന്നു.
6.Lenovo IdeaPad 3 12th Gen Intel Core i3-1215U 14 Inch
42% കിഴിവോടെ ലഭ്യമാകുന്ന Lenovo IdeaPad 3 (82RJ00G0IN) ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. 12ാം തലമുറ Intel Core i3-1215U പ്രൊസസ്സർ, 8GB RAM, വേഗതയേറിയ 512GB SSD എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, കോളജ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, സ്ട്രീമിങ്, ദൈനംദിന ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്നു. പോർട്ടബിലിറ്റിക്കും സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ 14 ഇഞ്ച് FHD anti-glare ഡിസ്പ്ലേ ലാപ്ടോപ്പിന് വെറും 1.43 kg ഭാരവും 1.99 cm കനം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇതിൽ Windows 11 Home, Office Home 2024, 3 മാസത്തെ Xbox Game Pass എന്നിവ മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ ഇത് തയാറാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register