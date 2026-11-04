ആപ്പിളിന്റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇനി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല; 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' ഉൽപ്പാദന പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതായി സി.ഇ.ഒ

ആപ്പിളിന്റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇനി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല; 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' ഉൽപ്പാദന പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതായി സി.ഇ.ഒtext_fields
ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' വിപണിയിലെത്തി അധികം വൈകാതെ തന്നെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 23-ന് വിപണിയിലെത്തിയ ഈ ഫോണിനായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വൻ തോതിലുള്ള ബുക്കിങുകളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫോൺ എത്തിച്ചുനൽകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദന പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലവിൽ കമ്പനി നേരിടുന്നതെന്ന് ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒ ജോൺ ടെർനസ് വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 2-ന് പുറത്തുവിട്ട 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണെന്നും എന്നാൽ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ജോൺ ടെർനസ് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രതിസന്ധി എപ്പോഴത്തേക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ ഒരു സമയപരിധി ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ഈ കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവറി വൈകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ഫോണിന്റെ ഇന്നർ സ്ക്രീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഉപകരണങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രശ്നം ബാധിച്ച ഫോണുകൾ തിരികെ വാങ്ങി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ മാറ്റിനൽകുന്നുണ്ടെന്നും ആപ്പിൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തകരാറുള്ള ഫോണുകൾ ലഭിച്ചവർ ഉടൻ തന്നെ ആപ്പിൾ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കമ്പനി ഇതിനോടകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇത്തരം ചെറിയ വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മൊത്തത്തിൽ ആപ്പിളിന് വളരെ മികച്ചൊരു സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റമാണ് കടന്നുപോയത്. കമ്പനിയുടെ ഈ പാദത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം 114.5 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 102.5 ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു. ലാഭം 27.5 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 30.7 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ഐക്ലൗഡ്, ആപ്പിൾ ടിവി പ്ലസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്പിൾ സർവീസസ് വിഭാഗം റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ഈ കാലയളവിൽ നേടിയത്. ഐഫോൺ ഡ്യുയോയുടെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികമായി തിളക്കമാർന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇതെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.