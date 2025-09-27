Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Product & Services
    Posted On
    27 Sept 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 2:41 PM IST

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025; സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്

    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025; സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്
    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025ൽ, സാംസങ്, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഹൈ-എൻഡ് ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ മികച്ച അവസരം. 50% വരെ കിഴിവോടുകൂടി ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം.

    ഈ കിഴിവുകൾക്ക് പുറമെ, ആമസോൺ ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാഷ്ബാക്ക്, നോ-കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ, പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി നൽകി വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പുതിയവ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ അവസരവുമാണിത്. ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ സാംസങ്, ആപ്പിൾ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാണ്.

    1. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് (പത്താം തലമുറ)

    • ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
    • പ്രോസസർ -A14 ബയോണിക് ചിപ്പ്
    • സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
    • ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ (സാധാരണ ഉപയോഗം 10 മണിക്കൂർ വരെ)
    • കണക്ടിവിറ്റി -വൈഫൈ 6 + 5 ജി സെല്ലുലാർ

    2. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ 11 ഇഞ്ച് എം 3

    • ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
    • പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 3
    • സ്റ്റോറേജ് -128 ജിബി
    • ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ

    3. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 13 ഇഞ്ച് എം 4

    • ഡിസ്പ്ലേ -13-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR
    • പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4
    • സ്റ്റോറേജ് -2 ടിബി
    • ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ

    4. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് പ്രോ 11 ഇഞ്ച് എം 4

    • ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അൾട്രാ റെറ്റിന XDR OLED
    • പ്രോസസർ -ആപ്പിൾ എം 4
    • സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
    • ക്യാമറകൾ -12 എം.പി (F/B) + LiDAR
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6 ഇ + 5 ജി സെല്ലുലാർ

    5. ആപ്പിൾ ഐപാഡ് മിനി (എ 17 പ്രോ)

    • ഡിസ്പ്ലേ -8.3-ഇഞ്ച് ലിക്വിഡ് റെറ്റിന
    • പ്രോസസർ -എ17 പ്രോ
    • സ്റ്റോറേജ് -256 ജിബി
    • ക്യാമറകൾ -12എം.പി (F/B)
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ 6ഇ + 5ജി സെല്ലുലാർ

    6. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 9 എഫ്.ഇ+ 31.50 സെ.മീ

    • ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് LCD, 90Hz
    • റാം/റോം -8ജിബി/128ജിബി
    • എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
    • ബാറ്ററി -രണ്ട് ദിവസം വരെ
    • ഈട് -ഐ.പി 68

    7. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ് 9+

    • ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച്, 1920x1200
    • പ്രോസസർ -സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695
    • റാം/സ്റ്റോറേജ് -8ജിബി/128ജിബി
    • ബാറ്ററി -5100 എം.എ.എച്ച്
    • ക്യാമറകൾ -8എം.പി പിൻഭാഗം, 5എം.പി മുൻഭാഗം

    8. സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ് എസ്9, എസ് പെൻ ഇൻ-ബോക്‌സ്

    • ഡിസ്പ്ലേ -11-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് 2X, 120Hz
    • റാം/സ്റ്റോറേജ് 8ജിബി/128ജിബി
    • എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
    • ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ

    9. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10 പ്ലസ്

    • ഡിസ്പ്ലേ -12.4-ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X
    • റാം/സ്റ്റോറേജ് -12ജിബി/256ജിബി
    • എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
    • ബാറ്ററി -ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ

    10. സാംസങ് ഗാലക്സി ടാബ് എസ് 10

    • ഡിസ്പ്ലേ -10.9-ഇഞ്ച് TFT LCD
    • റാം/സ്റ്റോറേജ് -6ജിബി/128ജിബി
    • എസ് പെൻ -ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
    • ബാറ്ററി -ദിവസം മുഴുവൻ
    • കണക്റ്റിവിറ്റി -വൈ-ഫൈ
    X