Madhyamam
    Product & Services
    Posted On
    18 Oct 2025 3:30 PM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 3:33 PM IST

    ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങിയാലോ?

    ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങിയാലോ?
    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്‍റെ ഭാഗമായി ദീപാവലി ഓഫറുകളും. ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ തിരയുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, മികച്ച ഓഫറുകളോടെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്.

    വൺപ്ലസ് 13ആർ (OnePlus 13R)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
    • റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ3
    • സിപിയു വേഗത- 3.3 ജിഗാഹെർട്സ്

    വൺപ്ലസ് 13എസ് (OnePlus 13s)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
    • റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
    • സിപിയു വേഗത- 4.32 ജിഗാഹെർട്സ്

    വൺപ്ലസ് നോർഡ് 5 (OnePlus Nord 5)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15
    • റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- മറ്റുള്ളവ
    • സിപിയു വേഗത- 2, 2.8, 3 ജിഗാഹെർട്സ്

    വൺപ്ലസ് 13 (OnePlus 13)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
    • റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
    • സിപിയു വേഗത- 4.32 ജിഗാഹെർട്സ്

    വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ5 (OnePlus Nord CE5)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15
    • റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- മറ്റുള്ളവ
    • സിപിയു വേഗത- 2.2, 3.2, 3.35 ജിഗാഹെർട്സ്

    വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ4 (OnePlus Nord CE4)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
    • റാം മെമ്മറി- 8 ജിബി
    • സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ
    • മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ്- 128 ജിബി
