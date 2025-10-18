Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Oct 2025 3:30 PM IST
Updated Ondate_range 18 Oct 2025 3:33 PM IST
ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങിയാലോ?text_fields
bookmark_border
News Summary - Amazon Diwali offer; Should you buy a smartphone?
Listen to this Article
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ദീപാവലി ഓഫറുകളും. ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ തിരയുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, മികച്ച ഓഫറുകളോടെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്.
വൺപ്ലസ് 13ആർ (OnePlus 13R)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
- റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ3
- സിപിയു വേഗത- 3.3 ജിഗാഹെർട്സ്
വൺപ്ലസ് 13എസ് (OnePlus 13s)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
- റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
- സിപിയു വേഗത- 4.32 ജിഗാഹെർട്സ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് 5 (OnePlus Nord 5)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15
- റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- മറ്റുള്ളവ
- സിപിയു വേഗത- 2, 2.8, 3 ജിഗാഹെർട്സ്
വൺപ്ലസ് 13 (OnePlus 13)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്, ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
- റാം മെമ്മറി- 12 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ്
- സിപിയു വേഗത- 4.32 ജിഗാഹെർട്സ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ5 (OnePlus Nord CE5)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ആൻഡ്രോയിഡ് 15, ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 15
- റാം മെമ്മറി- വലുപ്പം 8 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- മറ്റുള്ളവ
- സിപിയു വേഗത- 2.2, 3.2, 3.35 ജിഗാഹെർട്സ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ4 (OnePlus Nord CE4)
- ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
- ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം- ഓക്സിജൻ ഒഎസ്
- റാം മെമ്മറി- 8 ജിബി
- സിപിയു മോഡൽ- സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ
- മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ്- 128 ജിബി
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story