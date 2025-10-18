Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightProduct & Serviceschevron_rightഒരു പുതിയ ടാബ് വാങ്ങാൻ...
    Product & Services
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:58 AM IST

    ഒരു പുതിയ ടാബ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ അവസരം; ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരു പുതിയ ടാബ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ അവസരം; ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ
    cancel
    Listen to this Article

    ആമസോണിന്‍റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വിത്ത് ദീപാവലി ഓഫറുകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും വമ്പിച്ച ഡീലുകളും ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മുതൽ സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ വരെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വലിയ കിഴിവുകൾ നേടാൻ കഴിയും.
    ഒരു പുതിയ ടാബ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ അവസരമാണിത്.

    ലെനോവോ ഐഡിയ ടാബ് (Lenovo Idea Tab)

    • ബ്രാൻഡ്- ലെനോവോ
    • മോഡൽ- ഐഡിയ ടാബ്
    • മെമ്മറി- 256 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം- 11 ഇഞ്ച്
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 2560x1600 പിക്സലുകൾ

    വൺപ്ലസ് പാഡ് ലൈറ്റ് (OnePlus Pad Lite)

    • ബ്രാൻഡ്- വൺപ്ലസ്
    • മോഡൽ- പാഡ് ലൈറ്റ്
    • മെമ്മറി- 128 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം- 11 ഇഞ്ച്
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 1920*1200

    സാംസങ് ടാബ് എസ്9 (Samsung Tab S9)

    • ബ്രാൻഡ്- സാംസങ്
    • മോഡൽ- ഗാലക്സി ടാബ് എസ്9
    • മെമ്മറി- 128 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം- 27.81 സെന്‍റീമീറ്റർ
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 2560 x 1600 (WQXGA) പിക്സലുകൾ

    ആപ്പിൾ ഐപാഡ് എയർ (Apple iPad Air)

    • ബ്രാൻഡ്- ആപ്പിൾ
    • മോഡൽ- 11-ഇഞ്ച് ഐപാഡ് എയർ (M3, 2025)
    • മെമ്മറി- 128 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം- 11 ഇഞ്ച്
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 2360x1640 പിക്സലുകൾ

    ലെനോവോ ഐഡിയ ടാബ് പ്രോ (Lenovo Idea Tab Pro)

    • ബ്രാൻഡ്- ലെനോവോ
    • മോഡൽ- ഐഡിയ ടാബ് പ്രോ
    • മെമ്മറി- 256 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം- 12.7 ഇഞ്ച്
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 2944x1840 പിക്സലുകൾ

    ലെനോവോ ടാബ് പ്ലസ് (Lenovo Tab Plus)

    • ബ്രാൻഡ്- ലെനോവോ
    • മോഡൽ- ടാബ് പ്ലസ്
    • മെമ്മറി- 256 ജിബി
    • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം-1 1.5 ഇഞ്ച്
    • ഡിസ്പ്ലേ- റെസല്യൂഷൻ പരമാവധി 2560x1440.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tabletAmazon Offers
    News Summary - Amazon Diwali offer
    Similar News
    Next Story
    X