Madhyamam
    Product & Services
    Posted On
    18 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:08 AM IST

    ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; പവർ ബാങ്ക്, അഡാപ്റ്റർ ഓഫറിൽ വാങ്ങാം

    ആമസോൺ ദീപാവലി ഓഫർ; പവർ ബാങ്ക്, അഡാപ്റ്റർ ഓഫറിൽ വാങ്ങാം
    ആമസോണിൽ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഗംഭീര ഇളവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ അവസരമാണിത്. ആമസോണിൽ ഒരു മാസമായി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടരുന്നു. ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങളോ, ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് സുവർണ്ണാവസരമാണ്.

    ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പവർ ബാങ്ക്, അഡാപ്റ്റർ ഓഫറിൽ വാങ്ങിയാലോ...

    ഷവോമി പോക്കറ്റ് പ്രോ (Xiaomi Pocket Pro)

    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
    • ബ്രാൻഡ് -ഷവോമി
    • ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാംപ് അവേഴ്‌സ്
    • കളർ -ക്ലാസിക് കറുപ്പ്
    • പ്രത്യേക സവിശേഷത -33ഡബ്ല്യൂ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, എല്ലാ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കും അനുയോജ്യം, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം, ട്രിപ്പിൾ പോർട്ട് ചാർജിങ്

    ആംബ്രെയ്ൻ 20000mAh (mbrane 20000mAh)

    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
    • ബ്രാൻഡ് -ആംബ്രെയ്ൻ
    • കളർ -പർപ്പിൾ
    • സ്പെഷൽ ഫീച്ചർ -20000എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, 22.5ഡബ്ല്യൂ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, ഡ്യുവൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ, മൾട്ടി-ലെയർ ചിപ്‌സെറ്റ് സംരക്ഷണം, ക്വിക്ക് ചാർജ് & പവർ ഡെലിവറി സാങ്കേതികവിദ്യ, ടൈപ്പ് സി മുതൽ ടൈപ്പ് സി വരെ ഇൻബിൽറ്റ് കേബിൾ.

    പോർട്രോണിക്‌സ് ലക്‌സ്‌സെൽ (Portronics Luxcell)

    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
    • ബ്രാൻഡ് -പോർട്രോണിക്സ്
    • ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാമ്പ് അവേഴ്സ്
    • കളർ -ബീജ്
    • സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ -15ഡബ്ല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് പവർ ബാങ്ക്, 22.5ഡബ്ല്യൂ മാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, ടൈപ്പ് C PD ഔട്ട്പുട്ട്

    ബോട്ട് പിബി300 (boAt PB300)

    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
    • ബ്രാൻഡ് -ബോട്ട്
    • ബാറ്ററി -10000 മില്ലിയാമ്പ് അവേഴ്സ്
    • കളർ -സ്റ്റീൽ ബ്ലൂ
    • പ്രത്യേക സവിശേഷത -2-വേ 22.5ഡബ്ല്യൂ (പരമാവധി) ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 22.5ഡബ്ല്യൂ സ്മൂത്ത് നോൺ-സ്കിഡ് വയർലെസ് ചാർജിങ് സർഫസ്, അലുമിനിയം അലോയ് കേസിങ്.

    സാംസങ് ഒറിജിനൽ അഡാപ്റ്റർ (Samsung Original Adapter)

    • ബ്രാൻഡ് -സാംസങ്
    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി
    • അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ -സെല്ലുലാർ ഫോണുകൾ
    • അനുയോജ്യമായ ഫോൺ മോഡലുകൾ -സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ
    • ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ -ടൈപ്പ്-സി ട്രാവൽ അഡാപ്റ്റർ
    • പ്രത്യേക സവിശേഷത -ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം
    • കളർ -കറുപ്പ്
    • ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് -240 വോൾട്ട്

    ഗൂഗിൾ 30ഡബ്ല്യൂ (Google 30W)

    • ബ്രാൻഡ് -മിഫാസോ
    • കണക്ടർ ടൈപ്പ് -യുഎസ്ബി ടൈപ്പ് സി
    • അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ -ഇയർബഡുകൾ, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ, സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ, സെല്ലുലാർ ഫോണുകൾ, പിക്‌സൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ.
    charger Powerbank Amazon Offers
