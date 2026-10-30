ഷാർജ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ അപകടം: ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ഷാർജ പൊലീസ്

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ഷാർജ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ അപകടം: ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ഷാർജ പൊലീസ്text_fields
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ഷാർജ: എമിറേറ്റ്സ് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതായി ഷാർജ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്പർ 7 മുതൽ അൽ ബദ പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത്. ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ ഒഴുക്കിനെ അപകടം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ‘എക്സ്’ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഷാർജ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് അപകടവിവരം പുറത്തുവിട്ടതും ഡ്രൈവർമാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയതും.
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