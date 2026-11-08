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സബ്ന നസീറിന്റെ നോവൽ ലോമിക പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - novel Lomika released
ഷാർജ: സബ്ന നസീറെഴുതിയ നോവൽ ‘ലോമിക’ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ പ്രകാശിതമായി. പ്രതാപൻ തായാട്ട് ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. എഴുത്തുകാരി വൈ.എ. സാജിത ഏറ്റുവാങ്ങി. കെ. രഘുനന്ദനൻ, അക്ബർ ആലിക്കര, ഷമിന ഹിഷാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രവീൺ പാലക്കീൽ അവതാരകനായ പരിപാടിയിൽ സബ്ന നസീർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ഹരിതം ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ.
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