‘മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചായക്കട’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

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‘മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചായക്കട’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Madhavikkutty's Chayakada Book Released
ഷാർജ: ആറ്റൂർ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ‘മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചായക്കട’ എന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ബഷീർ തിക്കോടി ഗീത മോഹൻകുമാറിനും മോഹൻകുമാറിനും കൈമാറി പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
സന്ധ്യ കല്യാണി പുസ്തക പരിചയവും സ്വാഗത പ്രസംഗവും നടത്തി. ശ്രീനിവാസൻ, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വൈ.എ. റഹീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്യു.ആർ ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പുസ്തകം രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
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