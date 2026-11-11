അനു സിത്താരയുടെ നൃത്തവിദ്യാലയ വാർഷികം ഡിസംബർ 12ന്; ദിലീപ്-നാദിർഷ ഷോ അരങ്ങേറും

അനു സിത്താരയുടെ നൃത്തവിദ്യാലയ വാർഷികം ഡിസംബർ 12ന്; ദിലീപ്-നാദിർഷ ഷോ അരങ്ങേറുംtext_fields
ദുബൈ: നടി അനു സിത്താരയുടെ നൃത്ത വിദ്യാലയമായ കമലദളം ഒന്നാം വാർഷികം ഡിസംബർ 12ന് നടക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിൻസ്മേരയും വന്താര സ്റ്റുഡിയോസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അലൈപായുതേ സീസൺ 1’ എന്ന പരിപാടിയിൽ ദിലീപ്-നാദിർഷ സ്റ്റേജ് ഷോ അരങ്ങേറും. ഡിസംബർ 12ന് ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അയ്യായിരത്തിലേറെ കാണികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.
ഇതിനകം യൂറോപ്പിൽ അരങ്ങേറി വിജയിച്ച ഷോയിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദിലീപും നാദിർഷയും ഒന്നിച്ച് യു.എ.ഇയിലെത്തുന്നു എന്ന സവിശേഷതയുണ്ട്. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും യു.എ.ഇയിലെ മുഴുവൻ മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇതൊരു അവിസ്മരണീയമായ ആഘോഷമായിരിക്കുമെന്നും നാദിർഷ പറഞ്ഞു. തമാശയും പാട്ടും നൃത്തവുമടങ്ങിയ പരിപാടിയിൽ ദിലീപ്, നാദിർഷ എന്നിവരോടൊപ്പം സംഗീത സംവിധായകൻ ശരത്തും പങ്കെടുക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അനുസിത്താര, നാദിർഷ വിൻസ്മേര ചെയർമാൻ ദിനേശ് കമ്പ്രത്ത്, രാജ്മോഹൻ, വിഷ്ണു പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.