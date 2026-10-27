‘ഹാൻഡ്സ്-ഓൺലി സി.പി.ആർ’ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഐ.സി.ആർ.എഫ്text_fields
മനാമ: അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച്, 'ഹാൻഡ്സ്-ഓൺലി സി.പി.ആർ' പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്തംഭനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ മാസം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തിയത്.
-ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസ്തംഭന വേളയിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഹാൻഡ്സ്-ഓൺലി കാർഡിയോപൾമണറി റിസസിറ്റേഷൻ' (സി.പി.ആർ) എന്ന ജീവൻരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന അറിവ് നൽകാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് സാധിച്ചു.
വിവിധ സംഘടനകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഏകദേശം 75 പേർ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത എ.എം.എച്ച് ടീമിനും, പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, വ്യക്തികൾക്കും ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി.കെ. തോമസ് നന്ദി അറിയിച്ചു.